Rose: "Otto ist ein großartiger Mensch und absoluter Fachmann"

Im Hauptberuf Toptalente-Trainer beim BVB, im Nebenjob Nationaltrainer und -held in Ghana: Hinter Otto Addo liegen aufregende Tage, seitdem er mit seinem Land in den Play-off-Spielen gegen Nigeria (0:0, 1:1) das Ticket für die WM in Katar buchte. Sein Präsident würde ihn am liebsten "kidnappen", doch der 46-Jährige plant bereits die Rückkehr nach Dortmund.

Gemeinsam an der Seitenlinie: Marco Rose und Otto Addo (re.) im Jahr 2021. imago images/Sven Simon