Rose nicht verwundert wegen Haaland: "Ist doch schön"

In Bochum dürfte Erling Haaland (21) in die Dortmunder Startelf zurückkehren. Marco Rose über die neue Stärke des Norwegers.

Ein normales Bundesliga-Spiel wird der Dortmunder Auftritt in Bochum am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wohl nicht werden, ein "normales Derby" aber auch eher nicht. "Ich glaube, das andere Derby ist dann schon das speziellere", sagt Marco Rose und verweist auf die in diesem Jahr fehlende Schalke-Rivalität.

Für den BVB geht es trotzdem nicht darum, "irgendwas zu ersetzen. Für uns ist es am Wochenende einfach eine wichtige Aufgabe, und aufgrund der Nähe ist es ein Derby. Wir kennen die Wichtigkeit des Spiels."

Rose selbst wird nach seiner Gelb-Roten-Karte aus dem Bayern-Spiel nicht auf der Bank sitzen, das, sagt er, "war bis hierhin aber noch kein großes Thema. Wir", also Rose und seine Co-Trainer Alexander Zickler und Rene Maric, "arbeiten sowieso Hand in Hand."

Ist doch schön, dass man sieht, dass er an Dingen arbeitet. Rose über Haaland

Gleiches gilt für die Mannschaft des VfL Bochum, die als bester Aufsteiger noch vor RB Leipzig steht und öfter zu null spielte als Dortmund und Bayern zusammen. "Sie haben sicher für sich auch gerade das Gefühl, das Momentum zu haben, um uns schlagen zu können", glaubt Rose. "Da müssen wir bereit sein und die Atmosphäre annehmen, die Stimmung annehmen, die Aggressivität annehmen - und unsere sehr ordentliche Tendenz der letzten zwei Spiele, was das Fußballspielen betrifft, dann einfach fortsetzen. Wir brauchen Ergebnisse, um Richtung Winterpause dranzubleiben."

Konkret fordert Rose "Lösungen, das ist klar." Bochum ist "eine Mannschaft, die sich grundsätzlich über eine kompakte Defensive, aber auch mit situativem, gutem, hohem Pressing definiert; die im 4-3-3 relativ klar immer wieder spielt, auch mal im 4-2-3-1. Sie haben mit Polter vorne drin einen Zielspieler und schnelle Flügelstürmer, die sie immer wieder versuchen einzusetzen. Die Spielweise ist klar."

Der BVB müsse deshalb, "Punkt eins, aufpassen, dass wir nicht in Konter laufen oder nicht einfache Fehler im Verteidigen von ersten und zweiten Bällen machen, um Bochum ins Spiel zu bringen und ihnen Chancen zu geben", und dann, Punkt zwei, "müssen wir natürlich auch versuchen, Tore zu schießen".

Möglicher Malen-Ausfall: Haaland in Bochum gefordert

Diese Aufgabe wird am Samstag aufgrund des drohenden Ausfalls von Donyell Malen wohl Erling Haaland übernehmen. Rose hatte den Norweger am Mittwoch gegen Besiktas zunächst geschont, der wiederum dankte es seinem Trainer nach der Einwechslung mit zwei Kopfballtoren zum 4:0 und 5:0. "Ich würde sagen, er hat gelernt", sagte Rose über Haalands neue Kopfballstärke. "Ist doch schön, dass man sieht, dass er an Dingen arbeitet. Das waren nicht seine ersten Kopfballtore diese Saison."

Haaland habe sich "im Vergleich zur letzten Saison dort massiv verbessert, hat ein besseres Timing, findet eine gute Position, die Kopfbälle sehen sauber aus. Er trifft die richtigen Entscheidungen, was das betrifft. Da hat er jetzt auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, aber das wundert mich nicht bei Erling, weil er natürlich ein lernwilliger Spieler ist und jegliche kleine Schwäche, die er bei sich erkennt, versucht, in eine Stärke umzuwandeln."