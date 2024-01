Rose nach Rassismus-Vorfall: "Alle dagegen aufstehen - fertig aus"

Nach den rassistischen Vorfällen in der U 19 von RB Leipzig bezog Trainer Marco Rose am Freitagmorgen in der Pressekonferenz deutlich Stellung, plädierte aber dafür, den entlassenen Spielern eine zweite Chance zu geben - allerdings nicht in Leipzig.

Klares Statement gegen Rassismus: Marco Rose. IMAGO/Jan Huebner