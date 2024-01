Rose nach Pleite in Stuttgart: "Die Ergebnisse sind im Kopf angekommen"

Beim 2:5 in Stuttgart kassierte RB Leipzig bereits die dritte Pleite und blickt somit auf einen klassischen Fehlstart ins Jahr 2024 zurück. Vor allem die Art und Weise, wie sich die Sachsen präsentierten, ließ auch bei den Beteiligten die Alarmglocken schrillen.

Erlebte mit Leipzig in Stuttgart in Spiel zum Vergessen: RB-Trainer Marco Rose. IMAGO/Michael Weber

"Die Ergebnisse sind am Ende des Tages im Kopf angekommen", analysierte Marco Rose bei "Sky" nach der Partie nüchtern und spielte damit auf die zwei Heimniederlagen zum Jahresbeginn gegen Frankfurt (0:1) und Leverkusen (2:3) an. Zusammen mit dem 1:1 in Bremen im letzten Dezember-Spiel sind die Sachsen damit sogar vier Bundesliga-Spiele in Folge ohne Sieg. "Das hat man uns im Spiel relativ schnell angemerkt, mit vielen einfachen Fehlern mit dem Ball, zu wenig gewonnenen Zweikämpfe gegen den Ball, dann natürlich mit Gegentoren, Handelfmeter, Konter, aus allen Konstellationen, die du dir im Spiel vorstellen kannst", meinte der Leipziger Coach weiter.

Dass RB am Ende seine einzigen beiden Chancen sogar sehr effizient zu den beiden Treffern nutzte, machte die Sache keineswegs besser, zumal der VfB selbst durchaus noch den einen oder anderen Treffer mehr hätte erzielen können. Und so sagte auch Rose: "Am Ende hat sich das Spiel so entwickelt, dass Stuttgart sehr verdient gewonnen hat, und wir einfach darüber reden müssen, unsere Situation über ganz, ganz harte Arbeit wieder zu verbessern."

Klostermann: "Stuttgart war klar besser"

Auch Roses Spieler waren aufgrund der eigenen Vorstellung reichlich bedient. "Wir haben es heute nicht verdient zu punkten. Stuttgart war klar besser", befand Lukas Klostermann. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht, mit und gegen den Ball nicht, waren irgendwie viel zu unsauber und haben auch nicht gut verteidigt. Das darf nicht passieren", so der Abwehrspieler.

Schon die erste Hälfte der Leipziger war alles andere als gut gewesen. In der zweiten wurde es trotz bester Vorsätze nicht besser. "Wir haben uns viel vorgenommen gehabt für die zweite Halbzeit, aber wir haben es nicht auf den Platz bekommen", fügte Klostermann an.

Auch der erst Mitte der zweiten Hälfte ins Spiel gekommene Benjamin Henrichs sah es nicht anders. "Es war zum Vergessen, wie wir hier ins Spiel kommen, zu einfach, wie wir die Tore kassieren. Selbst haben wir es eigentlich nicht geschafft, Torchancen rauszuspielen, auch wenn wir die zwei Tore machen", so der Defensivakteur.

Rose: "Mit der Leistung keine Punkte"

Einig waren sich die Leipziger Protagonisten, dass es in Zukunft, die für die Sachsen nun ein Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag kommender Woche (17.30 Uhr) parat hat, nicht so weitergehen darf. "Krise, Fehlstart, wie man es auch nennen will: Es muss sich auf jeden Fall was ändern. Letzte Woche (gegen Leverkusen; Anm. d. Red.) haben wir ein gutes Spiel gemacht, heute aber war es ein scheiß Spiel. Wir haben jetzt zwei Topspiele verloren, hätten an ihnen vorbeiziehen können. Aber wir sind den eigenen Ansprüche hinterhergelaufen", so Henrichs.

Auch für Rose beginnt nun eine neue Phase, in der wieder Zählbares her muss. "Immer darüber zu reden, dass nur die Ergebnisse fehlen, funktioniert ab heute nicht mehr, weil wir wissen, dass es nach drei Niederlagen in Folge und mit der Leistung von heute keine Punkte geben kann."