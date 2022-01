Rose: "Müssen es irgendwann mal besser machen"

Vor dem überraschenden Spitzenspiel gegen den SC Freiburg sprach der BVB-Trainer über den starken Gegner, Defensivprobleme und die eigene Personallage.

Erwartet eine schwere Aufgabe gegen Freiburg: BVB-Trainer Marco Rose. AFP via Getty Images

Der Blick in die Vergangenheit ist im Fußball meist wenig erkenntnisreich, zu schnell ändern sich Begebenheiten, Personal und Vorzeichen. Die Tatsache, dass Borussia Dortmund in seinen bisher 21 Heimspielen gegen den kommenden Gegner aus Freiburg nur eines verlor, wird beim kommenden Duell am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gar keine Rolle spielen - zumal der Sport-Club derzeit eine seiner besten Bundesliga-Serien überhaupt spielt.

Aussagekräftiger ist da schon eher der letzte direkte Vergleich der beiden Teams, den die Breisgauer vor rund einem halben Jahr im eigenen Stadion gewannen, es war die erste Pflichtspiel-Niederlage für Marco Rose als BVB-Trainer. Der ist nicht nur deswegen gewarnt: "Das wird eine schwierige Aufgabe."

Rose: "Wir müssen klarer werden und uns weniger Ballverluste erlauben"

Und Rose weiß auch, warum, die bisherigen Auftritte des Kontrahenten überraschen ihn nicht: "In Freiburg wird über Jahre hervorragende Arbeit geleistet, sehr seriös und klar. Sie stellen immer wieder im Rahmen der Möglichkeiten einen guten Kader zusammen. Die Mannschaft wirkt eingespielt und hat klare Automatismen." Das sei "vor allem dem hervorragenden Trainerteam um Christian Streich zu verdanken" und gilt natürlich erst recht für die laufende Saison: "Sie sind sehr stabil gegen den Ball, haben klare Abläufe."

Auch die Idee mit Ball sei gut: "Sie sind sehr flexibel, es ist viel Fußball, auch mal das einfache Spiel auf den zweiten Ball, Standardsituationen, viele Flanken über Günter, gute Boxbesetzung. Dementsprechend sind sie sehr konstant und mit guten Ergebnissen oben dabei."

Der Blick auf den Gegner ist das eine, der auf sich das andere. Da brachte der Kraftakt-Sieg bei Eintracht Frankfurt am ersten Rückrunden-Spieltag einige Erkenntnisse, die aber meist nicht ganz neu waren. "Wir müssen klarer werden und uns weniger Ballverluste erlauben", führt Rose aus. Ganz abzustellen sind die aber nicht, dann gehe es um die Reaktion darauf, "eine gute Staffelung auf Ballverluste zu haben und richtig darauf zu reagieren. Das ist der Ansatz, das bleibt so. Wir reden jede Woche darüber, wir müssen es irgendwann aber auch mal besser machen."

Rose: "Vielleicht auch mal damit rechnen, dass ein Mitspieler einen Fehler macht"

Das Problem der vergleichsweise vielen Gegentore, das sich auch in Frankfurt fortsetzte, beschäftigt den Coach und sein Team weiter. "Es sind keine unlösbaren Aufgaben, die sich uns stellen", findet Rose: "Es geht um Aufmerksamkeit, jeder weiß auch um unsere Konstellationen - keine Ahnung, wie viele Viererketten wir auf dem Platz hatten." Die höher stehende Defensive habe "keine Riesenprobleme mit Bällen hinter die Kette", vielmehr gehe es um Umschaltmomente: "Es ist so, dass wir aus Ballverlusten zu viele Großchancen zulassen. Das Thema Defensive geht immer einher mit dem Thema Offensive. Wir müssen klarer und verantwortungsvoller mit dem Ball umgehen und Ballverluste besser absichern."

Schwierig zu trainieren ist in diesem Zusammenhang allerdings das Abstellen der immer wieder eingestreuten individuellen Fehler. Einzelgespräche und Gruppen-Analysen gibt es ohnehin viele, ansonsten gehe es bei diesem Thema "um Vertrauen, um Selbstverständnis, um Verantwortung für den Ball und darum, vielleicht auch mal damit zu rechnen, dass ein Mitspieler einen Fehler macht und darauf richtig zu reagieren. Darüber sprechen wir."

Akanji eine Option, Wolf zurück, Guerreiro fraglich

Ein Schritt zu mehr Stabilität vor allem in der letzten Reihe ist die anstehende Rückkehr von Manuel Akanji. Der Innenverteidiger, in der Hinrunde konstantester Dortmunder Abwehrspieler, ist je nach Verlauf des Abschlusstrainings eine Option für das morgige Spiel: "Wir müssen von Tag zu Tag schauen, wie er auf Belastung reagiert. Grundsätzlich sieht es gut aus", so Rose.

Marius Wolf ist nach seiner COVID-Infektion wieder fit. Dan-Axel Zagadou, der ebenfalls in der Pause an Corona erkrankte und wieder mit dem Team trainiert, wird noch nicht im Kader stehen, auch für den lange verletzten Giovanni Reyna kommt diese Partie nach einer kurzen Trainingswoche zu früh. Offen ist der Einsatz von Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Rose: "Er hat diese Woche bis hierhin wenig bis gar nicht trainieren können."