Rose lobt Nagelsmann wegen Raum

Marco Rose erwartet gegen Bochum kein gänzlich anderes Spiel als gegen Manchester City - und kommentiert Julian Nagelsmanns ersten DFB-Kader hinsichtlich seiner Leipzig-Profis.

Darf am Sonntag zum DFB-Team reisen: David Raum. IMAGO/Christian Schroedter

Nur ein Spieler von RB Leipzig hat es in das erste Aufgebot geschafft, das der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag zusammengestellt hat. Im Normalfall wären es zumindest zwei gewesen, doch Benjamin Henrichs kann derzeit mit muskulären Problemen nicht trainieren. "Wenn er gesund gewesen wäre, wäre er sicher dabei gewesen", sagt RB-Trainer Marco Rose, der hofft, Henrichs "am Ende der Länderspielpause" wieder zur Verfügung zu haben.

David Raum dagegen darf die USA-Reise der DFB-Auswahl mitmachen, nachdem er im September von Hansi Flick nicht berücksichtigt worden war. Rose findet die Rückkehr des Linksverteidigers "nachvollziehbar" und "verdient". Raum habe sich "zurückgearbeitet, was ich von ihm erwartet habe, was er auch von sich selbst erwartet hat". Roses Lob an Nagelsmann: "Es ist schön zu sehen, dass Leistung belohnt wird."

Vor der Bundesliga-Pause steht für Raum & Co. aber am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch die Pflichtaufgabe gegen den VfL Bochum bevor - ein echtes Kontrastprogramm zum Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City (1:3) am Mittwoch. Oder doch nicht?

Rose erwartet gegen Bochum teils "ähnliche Aufgaben wie gegen ManCity"

"Auch gegen Bochum ist es elf gegen elf, auch da werden Strafraumsituationen bei uns defensiv entstehen", warnte Rose und erwartet "in der Box ähnliche Aufgaben wie gegen ManCity". Nur "das Zustandekommen der Spielsituationen ist eine ganz andere. Wir werden vorher keine 20, 30, 40 Pässe verteidigen müssen, sondern die Bälle werden relativ einfach dort landen, wo es um die Wurst geht".

RB, vor dem Spieltag Fünfter, will ganz oben dranbleiben. "Wir neigen nicht dazu, den VfL Bochum zu unterschätzen", betont Rose, dessen Team nach anstrengenden Wochen "noch mal Gas geben" soll, auch wenn neben Henrichs etwa auch Dani Olmo weiterhin fehlen wird. Viele Startelfwechsel plant der Trainer offenbar nicht: "Wir sind jetzt schon dünn, wir werden versuchen, eine gute Mischung zu finden. Es wird keine Mega-Rotation geben."