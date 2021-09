Rose lobt Kruse - Brandt fällt vorerst aus

Mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge geht Borussia Dortmund am Sonntag Union Berlin an. Julian Brandt wird sicher fehlen, Mats Hummels wird wohl dabei sein können, Thorgan Hazard steht vor seiner Rückkehr.

Den Freitag nach drei anstrengenden Tagen in Istanbul gab Marco Rose seinen Profis frei, erst am Samstag treffen sich die BVB-Spieler auf dem Trainingsplatz wieder. Dann wird der Trainer auch mehr Sicherheit darüber haben, auf welche Akteure er am Sonntag im Heimspiel gegen Union Berlin (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) setzen kann.

Relativ gut sieht es bei Mats Hummels aus. Der Innenverteidiger hatte am Mittwoch nach anhaltenden Knieproblemen sein Startelfdebüt der laufenden Saison gefeiert, war nach 70 Minuten aber ausgewechselt worden. Der ersten Entwarnung nach dem Spiel folgte am Freitag eine zweite von Rose: "Mats hat seine Knie gut gekühlt. Er hatte keine größeren Probleme, er war nur sehr müde." Rose geht davon aus, "dass es bis Sonntag funktionieren wird" und Hummels spielen kann: "Mats ist erfahren genug, um in der Kommunikation mit der medizinischen Abteilung und mir eine gute Lösung zu finden."

Zudem stehe mit Marin Pongracic ein guter Vertreter bereit: "Das ermöglicht uns, zu reagieren und Mats zu entlasten." Der Plan bei Hummels sei es, "Mats auf einem Verletzungslevel zu halten, dass er keine Rückschläge erleidet, und auf ein Fitnesslevel zu bringen, dass er seine Qualitäten zu 100 Prozent einbringen kann".

Nach Reyna fehlt nun auch Brandt - Hazard vor Rückkehr

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen bei Julian Brandt. Der Mittelfeldspieler war in Istanbul zur Halbzeit ausgewechselt worden, die Muskelprobleme stellten sich nun als so gravierend heraus, dass der 25-Jährige rund zwei Wochen ausfallen wird. Nach Giovanni Reyna ist Brandt damit der zweite Achter, der dem Verein vorerst fehlt. Um das aufzufangen, gebe es "mehrere Möglichkeiten", sagt Rose. "Wir haben einen guten Kader, auch wenn uns ein paar Ausfälle wehtun. Dennoch werden wir eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken." Eine Option ist, dass Mahmoud Dahoud von der Sechs auf die Acht wechselt und dafür Axel Witsel in die Mannschaft rutscht.

Berechtigte Hoffnungen gibt es dagegen auf eine Kadernominierung von Thorgan Hazard. Der Belgier fehlt seit dem ersten Spieltag wegen einer Sprunggelenksverletzung. "Bei Toto sieht es ganz gut aus, wir haben die Hoffnung, ihn vielleicht mit auf die Bank zu nehmen", sagt Rose. Entscheidend dafür wird die Einheit am Samstag sein.

Union macht Rose "Spaß" - vor allem Kruse

Zum Spieltagfinale am Sonntagnachmittag wartet dann ein Gegner, der "sehr unangenehm zu bespielen ist", prophezeit Rose: "Union ist sehr kampfstark, sehr kompakt, sie machen es schwer, Räume zu finden." Der BVB-Coach lobt die "Umschaltsituationen über Max Kruse und Taiwo Awoniyi", betont aber auch: "Union ist nicht mehr nur über Umschaltsituationen gefährlich, sondern hat auch einen klaren Plan mit Ball. Es macht Spaß, ihnen zuzusehen."

Protagonist vieler Aktionen ist Kruse, dessen Wert Rose betont: "Er ist ein Stratege, der Räume erkennt, in denen er sich zeigen kann, der mit dem ersten und zweiten Kontakt spielentscheidende Pässe spielt, der Torgefahr ausstrahlt und eine richtige Type ist, wie man in Berlin sagt. Da müssen wir aufpassen." Die Qualität des früheren Nationalspielers gehe aber über dessen Offensivstärken hinaus: "Union kommt sehr stark über das Team, Max scheint das zu verinnerlichen. Wenn ich ihn gegen den Ball arbeiten sehe, zeigt das, dass er verstanden hat, worum es geht."

Kruse und seine Teamkollegen waren am Donnerstagabend noch in Prag im Einsatz, der BVB hat trotz weiterer Rückreise einen Tag länger zur Regeneration. Überbewerten will Rose das aber nicht: "Das wird kein Riesenvorteil sein. Wir haben oft genug auch schon einen Tag weniger gehabt, das haben wir auch so genommen." Die Kombination aus internationalen Einsätzen und der Bundesliga am Wochenende sei "immer eine Herausforderung", deswegen ist der Coach "nicht traurig, dass unser Gegner eine ähnliche Belastung hat".