Rose kündigt Klostermann-Comeback an

RB Leipzig empfängt am Mittwochabend den SC Freiburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) für die Neuauflage des Pokalfinals. Womöglich wieder einsatzbereit ist dann Lukas Klostermann.

Lukas Klostermann fiel in den vergangenen Wochen wegen eines Syndesmoseanrisses aus, in dieser Saison wirkte der variable Verteidiger nur beim 1:1 am 1. Spieltag in Stuttgart mit. Nun steht das Comeback des 26-Jährigen, der zum Kreis der WM-Kandidaten von Bundestrainer Hansi Flick zählt, unmittelbar bevor. "Möglicherweise haben wir ihn schon am morgigen Abend dabei", sagte Cheftrainer Marco Rose mit Blick auf die Partie am Dienstag. "Gegen Bremen dann ziemlich sicher."

Ähnliches gilt für Mohamed Simakan, der nach einer Schulterprellung zuletzt pausiert hatte. "Die Entwicklung ist gut, wir müssen sehen, wie es ihm dann geht", so Rose, der wieder mit dem spielberechtigten Benjamin Henrichs planen kann - und damit mehr Optionen für die rechte Defensivseite hat als zuletzt. Linksverteidiger Marcel Halstenberg droht damit kein erneuter Einsatz auf der "falschen" Defensivseite wie beim 3:1 in Sinsheim.

Rose ist indes vor dem kommenden Gegner gewarnt und hebt vor allem dessen Standardstärke hervor. "Fußball arbeiten und kämpfen, aber auch Fußball spielen. Das ist der SC Freiburg", sagt der gebürtige Leipziger. "Wir müssen sehr, sehr aufmerksam sein."

Pokalfinale? "Das interessiert uns nicht mehr"

Dass es am Mittwoch zum ersten Wiedersehen seit dem siegreichen Pokalfinale im vergangenen Mai kommt, spielt für Rose aber keine Rolle - zumal der 46-Jährige beim Triumph im Mai noch gar nicht auf der Trainerbank saß. "Für mich ist das überhaupt kein Grund, darüber nachzudenken." Aber auch für sein Team, glaubt der Trainer, geht es längst um neue Ziele, als die alten Erfolge: "Das interessiert uns nicht mehr. Das ist vorbei."