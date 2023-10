Rose-Kritik: "Die Situation hat sich maximal verschärft"

Nationalspieler kommen seit einigen Jahren nicht mehr zur Ruhe, weil der Terminplan keine Pausen mehr hergibt. Das hat auch Folgen für Weihnachtsfeiern der Fans, wie Leipzigs Trainer Marco Rose jetzt erklärte.

"In den letzten Jahren hat sich die Situation maximal verschärft. Das gab es früher nicht", stellte Rose am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstagnachmittag bei Darmstadt 98 (LIVE! bei kicker) fest und meint den engen Terminplan der Nationalspieler. Zunächst sorgten noch die Auswirkungen der Pandemie, die vor dreieinhalb Jahren ausbrach, für einen Spielplan, der kaum noch Lücken ließ. Doch mittlerweile hat sich der Spielbetrieb längst normalisiert - Pausen für die Spieler sucht man dennoch vergebens.

"Es geht um die Gesundheit der Spieler", warnt Rose und sieht auch "die Qualität der Spiele" leiden. "Das ist bereits maximal sichtbar, wenn du die Länderspiele anschaust, wie sich Spieler über den Platz schleppen, wie zäh die Spiele teilweise sind."

Das gelte gleichermaßen auf Vereinsebene. "Wenn du dir unsere Spiele am Ende eines Blockes anschaust, wie wir uns dann in eine Länderspielpause retten, die ja gar keine ist", so Rose, der leicht resigniert ergänzt: "Es ist wie es ist." Gegenmaßnahmen? "Du kannst deinen Kader aufblasen. Du kannst im medizinischen und regenerativen Bereich sehr gut arbeiten."

"Dann kommen die Jungs halt gar nicht mehr ins Bett"

Die Auswirkungen der Dauerbelastung und Terminhatz, RBL hat bis Weihnachten noch 14 Spiele (Länderspiele ausgeschlossen) vor der Brust, bekommen mittlerweile längst auch die Fans zu spüren, wie Rose erklärt. "Es gibt ein paar Dinge, die der Verein ganz gerne mit den Jungs machen würde, die früher normal waren - wie der Besuch von Fan-Weihnachtsfeiern. Dafür gibt es gar keinen Slot. Wir können das machen, dann kommen die Jungs halt gar nicht mehr ins Bett."

Und so bleibt einmal mehr der Ruf eines Trainer Richtung FIFA und UEFA: "Man sollte irgendwann mal aufhören, die Schraube zu drehen, weil es für die Jungs megaschwierig wird."