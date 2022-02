Rose: "Klar, dass wir Kräfte verlieren"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams ...

FC Augsburg - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)



Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben gut gearbeitet und waren gut organisiert. Wir haben uns den Punkt schon verdient. Es ist schon ein schönerer Blick auf die Tabelle. Mit so einer Leistung haben wir die Basis, um weitere Punkte zu holen."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben viel probiert und hatten viel Kontrolle. Wir haben aber nicht alles richtig gemacht. Wir hätten das zweite Tor machen müssen. Es war klar, dass wir ein bisschen die Kräfte verlieren. Die Jungs haben heute das rausgehauen, was drin war im Tank. Wir hätten dieses Spiel gerne knapp gewonnen, dann wäre die Welt wieder in Ordnung gewesen, so ist es unglücklich."

VfL Bochum - RB Leipzig 0:1 (0:0)



Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Niederlagen tun immer weh. Wenn sie so zustandekommen wie heute, ist es um so bitterer. In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr aktiv gemacht, hatten gute Einschussmöglichkeiten. Aber dann sieht man die Qualität, die Leipzig hat. Sie machen aus einem guten Konter ein sehr gutes Tor. Ich bin trotzdem auf meine Mannschaft stolz, ich sehe unsere Entwicklung."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte, der Gegner verlangt einem hier sehr viel ab. Wir haben in erster Linie gut verteidigt, viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, wir haben den Schlagabtausch angenommen. Am Ende war das Ergebnis ein bisschen glücklich aufgrund der zweiten Halbzeit, im zweiten Durchgang war Bochum dem 1:0 näher."

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 2:2 (1:2)



Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben ein tolles Spiel gesehen. Wenn wir kurz vor der Pause das 1:3 kriegen, kann das Spiel auch anders laufen, am Ende können wir in Überzahl aber auch gewinnen. Die Mannschaft hat Willen gezeigt und sich diesen Punkt verdient. Das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung. Der Punkt war sehr wichtig für uns."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben im Elf gegen Elf ein ordentliches Spiel gemacht, hatten eine riesige Chance zum 3:1. Zu den drei strittigen Szenen habe ich eine klare Meinung: Es war ein klarer Elfmeter bei Kruse, keine Rote Karte bei Lacroix, weil Thuram ihn umklammert, und danach bei der letzten Szene ein Foul. Nach dem Spielverlauf war es ein verdienter, guter und wichtiger Punkt."

Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:1 (0:0)



Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Natürlich sind wir nie zufrieden, wenn wir ein Spiel verlieren. Aber ich bin mit der Leistung sehr einverstanden. Die Jungs haben es über lange Zeit taktisch gut umgesetzt. Die Leistung war ein Schritt in die richtige Richtung. Deshalb sitze ich heute entspannter hier."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir hatten eine Phase, in der wir nicht immer ganz so souverän in den Spielen waren. Wir hatten eine gute Kontrolle im Spielaufbau, haben nicht so viele Bälle verloren. Was ein bisschen gefehlt hat, waren die Tore. Insgesamt haben wir stabil gespielt."

SC Freiburg - Hertha BSC 3:0 (1:0)



Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Dass ist das Schöne: Dass der Sieg zustande kam, weil eine richtige Mannschaft auf dem Platz stand, die gemeinsam den Sieg erkämpft und phasenweise erspielt hat. Wir haben Mittwoch Pokal und dann Leipzig - in einer Woche zwei Ziele."

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Wenn man das Ergebnis und den Spielverkauf sieht, spiegelt das 0:3 das nicht wider. Nach dem Elfmeter, den man nicht geben darf, sind wir besser ins Spiel gekommen. Nach der Pause war es ein Spiel auf Augenhöhe. Uns hat aber auch ganz klar die Effektivität gefehlt."

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3:0 (1:0)



Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Gratulation für die heutige Leistung. Sehr konzentriert von Anfang an. Wir haben zu null gespielt, was mich erfreut nach den letzten Wochen, wo wir immer wieder Gegentore bekommen haben. Es war ein verdienter Sieg."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Gratulation zum verdienten Sieg. Insgesamt war es ein Spiel, das für uns nicht ganz einfach war, weil du wenig Ballbesitz hast, viel verteidigen musst. Gegen Leverkusen muss man immer auf der Hut sein. Wir hatten einzelne Momente, wo wir das ganze zum Wackeln hätten bringen können, aber das haben wir nicht gemacht."

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln 1:1 (0:0)



Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Es war ein richtig gutes Spiel. Das war ein gerechtes Unentschieden. Kompliment, dass wir gegen einen starken Gegner nach dem Gegentor die passende Antwort hinbekommen haben. Das war gut und wieder eine Weiterentwicklung. Deshalb nehme ich den Punkt gerne mit."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Beide Mannschaften haben ein sehr gutes, intensives Spiel gezeigt. Das Remis geht in Ordnung. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entschieden. Wir hatten Anfang der zweiten Halbzeit zwar etwas die Kontrolle verloren. Trotzdem habe ich meiner Mannschaft gesagt, dass ich zufrieden bin. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen."

Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 3:1 (1:0)



Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Man hat in der ersten Hälfte eine Verunsicherung bei uns gesehen, dass diese drei Niederlagen in Serie nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Ruhe im Spiel mit dem Ball, das war um einiges besser. Wir haben auch zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht, und die Rote Karte kam auch noch dazu."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit haben wir eine Situation nicht gut verteidigt, ansonsten hatte Union keine Chancen. So geht es unglücklich mit einem Rückstand in die Kabine. In der zweiten Halbzeit war Union dann besser und hat verdient gewonnen."

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben nicht immer die richtigen Mittel gewählt. Wir wurden ein bisschen beeindruckt durch die Konter. In der Endphase der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen hochgeschaltet. Nach dem Gegentor haben wir das Herz in die Hand genommen und das Spiel minütlich auf unsere Seite gezogen. Wir wissen, dass wir Spiele drehen können. Das spricht für die Mannschaft, die bis zum Schluss weitermacht."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es ist bitter für uns. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren 1:0 in Führung und fahren mit leeren Händen nach Hause. Das ist extrem schwer zu verkraften. Aber was ich versprechen kann, ist, dass diese Mannschaft wieder aufstehen wird. Und wir werden in der Verfassung sein, nächste Woche das Spiel gegen Mönchengladbach zu gewinnen. Es ist Zeit, dass wir uns belohnen."