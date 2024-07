Rose klagt nicht über Leipzigs Rumpfkader: "Es ist wie es ist"

Mit lediglich acht Lizenzspielern ist RB Leipzig in die Vorbereitung gestartet, die noch so manches Fragezeichen für die kommende Saison offenhält. Trainer Marco Rose sieht die Lage bei den Sachsen entspannt.

Marco Rose musste am Dienstag zum zweiten Mal die Fußballschuhe seines Assistenten Alexander Zickler anziehen. Weil der Trainer von RB Leipzig seine eigenen Treter erneut zu Hause vergessen hatte, musste der einstige Bayern- und National-Stürmer Zickler aushelfen. Abseits der Vergesslichkeit des Cheftrainers sind die Leipziger aber frei von Schwierigkeiten in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet, im Rahmen derer am Dienstag die erste von zwei Einheiten zumindest für die Medien öffentlich war.

Und Rose hat einen recht überschaubaren Kader beisammen. Zumindest, was die Profis angeht. In den beiden Torhütern Maarten Vandevoordt (der neu vom KRC Genk gekommen ist) und Leopold Zingerle sowie Kevin Kampl, Lukas Klostermann, Mohamed Simakan, Eljif Elmas, Amadou Haidara und Neuzugang Assan Ouedraogo waren acht Lizenzspieler auf dem Platz, ergänzt von einer Riege von U-19-Kickern. Hugo Novoa, der von seiner Leihe beim FC Villareal II zurückgekehrt ist, arbeitete aufgrund muskulärer Probleme individuell, während der in der vergangenen Saison ebenfalls (an Real Sociedad San Sebastian) ausgeliehene André Silva wegen einer Erkältung fehlte.

Youngster Norbye fällt auf

Dass sich der Kader aufgrund von elf EM-Fahrern, Olympia-Starter Castello Lukeba und U-19-EM-Teilnehmer El Chadaille Bitshiabu erst nach und nach füllt, ficht Rose nicht groß an. "Es ist, wie es ist. Ich sehe es nicht als unlösbar an, als zu große Herausforderung", sagt Rose, "wir hatten lange genug Urlaub und haben alle jede Menge Energie. Es hat gestern Spaß gemacht und heute Spaß gemacht. Wir werden step by step die anderen Jungs dazubekommen, sie abholen und trotzdem Richtung Rot-Weiß Essen eine gute Vorbereitung gestalten."

Am Dienstagvormittag ließ Rose - gerade wegen der vielen Jugendspieler - Grundprinzipien wie den ersten Kontakt oder Spiel in die Tiefe trainieren, wobei sich ein Youngster sehr geschickt anstellte: der erst 17 Jahre alte Innen- und Linksverteidiger Jonathan Norbye. "Fakt ist, dass wir im Herbst zwei Champions-League-Spiele mehr haben werden - plus Bundesliga. Dafür werden wir unseren Kader breiter aufstellen müssen", betont Rose, "wenn dann so ein junger Spieler sich in der Vorbereitung nachhaltig aufdrängt, dann ist die Tür offen." Das gelte nicht nur für Norbye, sondern für jeden, der zurzeit mittrainiert.

Große Fragezeichen hinter dem Kreativ-Duo

Abseits der Talente gibt es bei RB natürlich weiterhin Fragezeichen bei den etablierten Kräften. Etwa bei Xavi und Dani Olmo. Letzterer kann bis zum 20. Juli für 60 Millionen Euro aus seinem Vertrag herausgelöst werden, Rose erwartet ihn aber nochmal zurück in Leipzig. "Unabhängig davon, was passiert: Er hat hier noch ein paar Turnschuhe und eine Hose liegen", sagt der Coach über Dani Olmo, "er ist Spieler von uns, wir kennen die Vertragsmodalitäten. Wir wissen, was wir an Dani haben, und Dani weiß, was er an uns hat. Dennoch haben wir aufgrund der Klausel nicht die Hand drauf. Entsprechend arbeiten wir an allem, um Dani zu halten."

Aber eben auch an Alternativen. Dass die Zukunft des Kreativ-Duos der vergangenen Saison weiter in der Schwebe ist, stört Rose nicht über sonderlich, wie er sagt. Er ist sich sicher: "Wir werden nächstes Jahr eine gute Mannschaft zusammenhaben. Wir arbeiten natürlich auch daran, unsere Topspieler zu halten." Allerdings haben die Sachsen bei Xavi und Dani Olmo das Heft des Handelns nicht in der Hand.