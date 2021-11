Rose: "In der Summe war es ein wildes Spiel"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)



Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Für mich waren die Zuschauer der Schlüssel. Die Stimmung war überragend. Ich glaube, sie haben ein gutes Spiel geschaut. Wir haben von Anfang an sehr gut gespielt. Wir hatten viele gute individuelle Leistungen. Es gibt viel mehr zu tun, aber ich bin natürlich sehr stolz auf unsere Mannschaft."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel. Wir hatten keine Kontrolle, wenig Tiefe und wenig Zug um Tor. In der zweiten Halbzeit war es in der Summe ein wildes Spiel, was Leipzig in einer Situation in die Karten gespielt hat. Für uns war es enttäuschend, weil wir heute gewinnen wollten."

Bayern München - SC Freiburg 2:1 (1:0)



Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es war ein verdienter Sieg, auch wenn Freiburg die ersten zehn Minuten viel Druck gemacht hat. Der letzte Pass hat nicht immer gestimmt. Wir haben auch nach der Pause ein bisschen gebraucht. Wir hatten viele Chancen, aber nicht so viele wie die letzten Spiele. Am Ende kriegen wir das eine Tor. Ich bin froh, dass es so spät gefallen ist. Am Ende sind wir froh über die drei Punkte."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben verloren, darüber freue ich mich selten. Ansonsten war ich zufrieden. Bayern hatte ein paar Situationen, die wir gerade noch verteidigt haben. Die Mannschaft hat alles gegeben, sie hat mutig gespielt. Schade, dass wir nicht drei, vier Minuten früher das Tor gemacht haben. Aber mehr als heute können wir nicht machen."

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:0 (1:0)



Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Die ersten 45 Minuten waren unsere beste erste Halbzeit in dieser Woche. In der zweiten Halbzeit hätten wir uns über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. Da waren wir fußballerisch nicht gut genug. Aber es war erfreulich, dass bei uns die Mentalität da war."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Nach diesem Spielverlauf müssen wir einen Punkt mitnehmen, es war sogar möglich, das Spiel noch zu drehen. Aber wenn man immer schnell in Rückstand gerät, wird es eben schwierig. Auf der zweiten Halbzeit kann man aufbauen, aber wir brauchen mehr Effektivität."

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)



Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit von uns gesehen, wo der letzte Punch gefehlt hat. Wir haben ein unnötiges Gegentor kassiert. Im Laufe der zweiten Hälfte haben wir den Faden verloren, am Schluss hatten wir kaum mehr Struktur. Die Jungs wollten, in Sachen Leidenschaft und Wille kann man ihnen nichts vorwerfen, aber leider hat es nicht gereicht."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Die Erleichterung ist riesengroß. Wir sind extrem happy und sehr froh, dass wir den Sieg einfahren konnten. Da schwingt eine Menge mit an positiven Reaktionen. Die Mannschaft hat eine richtig, richtig tolle Leistung geboten, ist unheimlich viel marschiert. Es war beeindruckend, wie sie ihr Herz auf den Platz geschmissen hat."

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 2:0 (0:0)



Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir wussten im Vorfeld, was für eine Qualität in der Hoffenheimer Mannschaft steckt. Wir selbst haben es defensiv recht ordentlich gemacht. Wir standen immer sehr gut im Raum, haben aber nach vorne zu wenig Druck durchgesetzt. In der zweiten Hälfte war es ein offenes Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Natürlich ist es schön, wenn man zwei Spieler einwechselt, die am Tor beteiligt sind. Wir hatten am Ende auch Glück, dass wir den Sieg nach Hause gebracht haben."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind enttäuscht, bedient und nicht einverstanden mit dem Ergebnis. In der ersten Hälfte haben wir es geschafft, Bochum nicht so ins Spiel kommen zu lassen. Wir haben das Spiel gefühlt im Griff, auch nach der Pause. Ein 0:1 darf in einem Spiel, das Spitz auf Knopf steht, nicht passieren. Dann wird es in so einem Hexenkessel schwierig. Dann haben wir uns kurz emotional verloren. Nach dem verschossenen Elfmeter haben wir unsere klaren Überzahlsituationen zu schlampig ausgespielt."

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)



Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir haben gut angefangen und dominiert. Beim Gegentor waren wir unorganisiert und undiszipliniert. Über die gesamten 90 Minuten hätten wir es aber verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Die erste Halbzeit war okay. Am Ende müssen wir mit dem Punkt absolut zufrieden sein. Mainz spielt Fußball mit Leidenschaft und Power, das haben sie heute gezeigt."