Rose: "Im richtigen Fußball kann das nicht funktionieren"

Das 2:4 gegen die Rangers beschäftigt Dortmund noch, die Chance zur Wiedergutmachung kommt wieder einmal schnell. Trainer Marco Rose formuliert eine klare Forderung.

Die Analyse des erschreckend blutarmen Auftritts gegen Glasgow am Donnerstag fiel ausführlich aus. "Das hat etwas länger gedauert", berichtete ein aufgeräumter Trainer Marco Rose zwei Tage später. Videosequenzen von Spielsituationen und ganzen Spielphasen wurden gezeigt, Spielermeinungen gehört. "Ich glaube, dass wir ein paar Sachen angestoßen haben", sagt Rose: "Das ist manchmal auch unangenehm. Es wird oft über die Haltung und Mentalität gesprochen. Es ist eine Phase, in der wir besonders abgefragt werden." Und da will der Coach Konsequenz zeigen: "Ich bleibe unangenehm, denn nach dieser Phase werden wir einen Schritt nach vorne gemacht haben."

Der erste Schritt dazu soll ohne Erling Haaland und Manuel Akanji am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Mönchengladbach gelingen. Seinem Ex-Klub attestiert Rose, die "Phase der Verunsicherung" sei vorbei, er wisse, "wie viel Wucht sie entwickeln können". Deshalb gelte: "Wir wollen anders auftreten."

Nutzt der BVB Leverkusens Steilvorlage?

Und dazu gehört auch, den Gegner nicht mit einfachen Ballverlusten einzuladen, wie es beim 2:4 gegen Glasgow vor jedem Gegentreffer der Fall war. Das hatte Mats Hummels danach deutlich angesprochen, von seinem Coach bekam er dafür Rückendeckung. "Mats hat gemeint, dass wir Bälle zu einfach verlieren", glaubt Rose und spricht Pässe an, die nur auf der Konsole funktionieren: "Wir spielen Playstation. Im richtigen Fußball kann das nicht funktionieren." Roses Forderung: "Wir müssen dort klarer werden, sauberer, seriöser."

Dann kann die Partie gegen Mönchengladbach ein weiterer großer Schritt in Richtung des Minimalziels der Champions-League-Qualifikation werden: Nach der Niederlage von Bayer Leverkusen am Freitag hätte der BVB mit einem Sieg acht Punkte Vorsprung auf Rang drei.