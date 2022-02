Rose: "Ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert da draußen"

Alles gegeben, Chancen aufs 2:0 gehabt und am Ende doch mit einem 1:1 einen weiteren Rückschlag notiert: Der BVB verpasste in Augsburg den eingeplanten Sieg. Im Anschluss stellten sich sowohl Marco Rose als auch Emre Can, der sich wie bei "Und täglich grüßt das Murmeltier" fühlt.

"Wir hätten das Spiel heute sehr gern knapp gewonnen, dann hätten sich alle gefreut und die Welt wäre wieder ein Stück weit in Ordnung gewesen." So schloss Marco Rose am Sonntagabend sein Statement im Gespräch mit DAZN nach dem enttäuschenden 1:1 in Augsburg.

Zuvor hatte der Dortmunder Trainer den allgemeinen Auftritt seines Teams gelobt, das erst vor wenigen Tagen das Europa-League-Aus bei den Glasgow Rangers erlitten und zudem etwa neben Erling Haaland weitere Verletzte in Kapitän Marco Reus oder Thomas Meunier zu verkraften gehabt hatte. "Ich hab 'ne Mannschaft gesehen, die heute nach dem Donnerstag-Spiel und unter den Bedingungen schon viel probiert hat", so Rose eingangs. "Aber sicherlich auch nicht alles richtig und trotz guter Kontrolle über das Spiel einfache Fehler gemacht hat. Dennoch ist Augsburg auch unter Druck gesetzt worden, da hätten wir das 2:0 machen können." Allen voran Donyell Malen hätte in einer starken westfälischen Phase direkt nach Wiederbeginn die Vorentscheidung machen können, traf allerdings stattdessen nur Latte und Pfosten.

Und so kam es letztlich zu dem, was sich in der Schlussphase auch angedeutet hatte - dem 1:1-Ausgleich durch Augsburgs Joker Noah Joel Sarenren Bazee, der nach einer unübersichtlichen Szene aus wenigen Metern traf. Rose dazu: "In der zweiten Halbzeit war es auch irgendwie klar, dass wir ein paar Kräfte verlieren - und hier in der Phase ist dann Augsburg auf- und zum Ausgleich gekommen. Wir haben Augsburg da auch etwas aufkommen lassen." Deswegen heißt es ernüchternd: "Jetzt müssen wir mit dem Punkt leben."

"So ist es dann einfach unglücklich"

Das alte Lied der Dortmunder in dieser Saison aus der Sicht des Trainers: "Kleine Fehler werden bestraft und vorn' müssen wir immer großen Aufwand betreiben, um ein Tor zu schießen. Hinten kriegen wir Gegentore oft viel zu einfach."

Den Vorwurf, sein Team hätte nicht alles probiert, wollte Rose aber nicht gelten lassen: "Ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert da draußen. Aber ich meine, wer sich ein bisschen im Fußball auskennt und die Partie am Donnerstag gesehen hat - englische Woche -, hat das erkannt, was wir alles investiert haben. Die Jungs haben auch heute das rausgehauen, was drin war im Tank. Und dass ein paar Jungs fehlen, das wissen wir, dass wir so weniger Optionen haben. So ist es dann einfach unglücklich."

Der sich wiederholende Can: "Das ist nicht schön"

Ärgerte sich direkt nach Schlusspfiff etwa mit Abwehrkollege Mats Hummels über das 1:1: Emre Can. imago images/Langer

Auch der in der defensiven Dreierreihe aufgebotene Emre Can zog noch ein Fazit - und zwar kein "gutes": "Wir wollten das Spiel gewinnen. Wir haben uns wieder viel vorgenommen. Doch es bringt uns jetzt nichts, wenn wir sagen, dass wir vielleicht ein gutes Spiel gemacht haben."

Der deutsche Nationalspieler weiß nämlich ganz genau: "Wir haben jetzt nur einen Punkt. Wir waren am Ende nicht mehr aktiv genug mit dem Ball. Wir haben die Bälle auch vorn nicht mehr festgemacht. Das müssen wir lernen, dass wir das über 90 Minuten machen. Wir müssen auch abgezockter werden." Doch das habe er schon öfters betont: "Ich stehe hier und sage jede Woche das Gleiche, das ist nicht schön."