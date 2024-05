Rose: "Ich möchte keine Selbstzufriedenheit sehen"

Durch das Dortmunder 1:0 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain hat RB Leipzig vor dem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim die Qualifikation für die Königsklasse bereits sicher. Dennoch bleiben die Sachsen laut Trainer Marco Rose ambitioniert. Darüber hinaus ist der zuletzt angeschlagene Mohamed Simakan einsatzfähig.

Marco Rose macht keinen Hehl daraus, dass er die Ereignisse von Dortmund und die Folgen für die Bundesliga mit Freude registriert hat. RB habe mit der nun feststehenden Champions-League-Qualifikation "ein wichtiges Ziel erreicht. Das gibt uns Planungssicherheit". Allerdings, und das bekräftigte der Trainer von RB Leipzig im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, habe sein Team alles dafür gegeben, "dass wir es auch so packen" und lag ja nach dem 4:1-Heimerfolg am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund auch höchst aussichtsreich im Rennen um Platz vier.

Geht es nach Rose und auch seinen Spielern, dann soll sich auf dem vierten Platz und der Qualifikation für die Königsklasse nicht ausgeruht werden. "Wir sind und bleiben ambitioniert", betont der Coach, "ich möchte keine Selbstzufriedenheit sehen." Mannschaft und Trainer haben auch eine noch bessere Platzierung als den momentanen vierten Platz nicht abgeschrieben, "wir wollen vielleicht noch Platz drei angreifen", sagt Rose.

Und deshalb wird der Trainer der Sachsen in den ausstehenden Partien in Hoffenheim, gegen Werder Bremen (11. Mai) und bei Eintracht Frankfurt (18. Mai) auch nicht die große Rotation beginnen., "Wir haben nicht die Absicht, Spielzeit zu verschenken", stellt er klar. Gleichzeitig räumt Rose jedoch ein, dass er manchem Profi, der zuletzt weniger Spielzeit erhielt, in den noch verbleibenden Spielen die Chance geben wird.

Simakan ist "sicher einsatzfähig"

Inhaltlich will der Leipziger Coach sein Team gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, "die eigentlich alles hat, was man braucht" (Rose) so sehen wie zuletzt, als RB aus acht Ligaspielen ohne Niederlage 22 von 24 möglichen Zählern ergatterte. "Wir müssen dort weitermachen, wo wir gerade stehen", sagt der 47-Jährige, "wir haben uns ein Selbstverständnis erarbeitet."

Verzichten muss Rose in Sinsheim derweil neben Christopher Lenz, der nach seinen Adduktorenproblemen immerhin schon wieder individuell auf dem Platz arbeitet, auf Eljif Elmas. Der Winterzugang von SSC Neapel fehlt wegen eines Infekts. Dafür kann Mohamed Simakan wieder mitwirken. Der französische Verteidiger war gegen Dortmund wegen Wadenproblemen nach 51 Minuten ausgewechselt worden, steht aber wieder im Training und ist laut Rose "sicher einsatzfähig".