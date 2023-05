Rose: "Ich liebe Upamecano"

Zeigt das Schneckenrennen um die kicker-Torjägerkanone, dass die Bundesliga an Attraktivität verloren hat? Leipzig-Trainer Marco Rose sieht es anders - und nennt Beispiele für neue prägende Figuren.

Dass Niclas Füllkrug auch an diesem Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht für Werder Bremen auflaufen kann, bedauert sogar einer, der davon profitiert: Marco Rose, als Trainer von RB Leipzig Gastgeber für Füllkrugs Teamkollegen, hofft, dass der Nationalspieler "schnell wieder zurückkommt".

Für Rose ist Füllkrug nicht nur ein Stürmer mit einer beachtlichen Entwicklung "im fortgeschrittenen Alter", der "genau weiß, wo das Tor steht", sondern auch ein Aushängeschild der Bundesliga. Die Wahrnehmung, dass sich an der Torschützenliste ablesen lasse, dass Deutschlands Eliteliga an Attraktivität verloren hat, teilt Rose jedenfalls nicht.

Nach den Abschieden von Robert Lewandowski und Erling Haaland reichen Füllkrug trotz seiner wochenlangen Zwangspause 16 Treffer weiterhin für einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung auf die Konkurrenz - sogar ein Bundesliga-Minusrekord ist damit noch möglich. Für Rose ändert das nichts am Ruf der Bundesliga.

"Ich finde die Bundesliga cool", sagt er. "Wir haben mit Leverkusen eine Mannschaft im Europa-League-Halbfinale. Ich finde unsere Liga gut, ich finde die Qualität gut. Wir machen einfach unser Zeug, versuchen, uns weiterzuentwickeln, Topstars zu entwickeln."

"Dani Olmo kann eine Liga prägen"

Und die gebe es ja auch jetzt - wenn auch weniger in Mittelstürmerposition. "Ich finde, ein Jude Bellingham hat sich in Dortmund in den letzten zwei Jahren herausragend entwickelt. Ich finde, dass Dani Olmo, wenn er regelmäßig gesund bleibt, sicherlich ein Spieler ist, der eine Liga prägen kann, der unfassbare Leichtigkeit und fußballerische Qualität ausstrahlt", sagt Rose über seinen RB-Schützling, dessen Zukunft ebenso noch ungeklärt ist wie Bellinghams.

Und: "Ich liebe Upamecano, auch wenn er hier und da für den einen oder anderen Fehler sehr kritisch gesehen wird. Aber die Art und Weise, wie er das Bayern-Spiel anleiert, wie er häufig Situationen allein entschärft im Eins-gegen-eins - das ist für mich ein außergewöhnlicher Unterschiedsspieler in der Abwehr." Am 33. Spieltag kann sich Rose davon in München aufs Neue aus der Nähe überzeugen.