Rose: "Ich glaube, dass Daxo in Dortmund eine große Zukunft hat"

Ginge es nur nach Marco Rose, wäre klar: Dan-Axel Zagadou, dessen Vertrag im Juni 2022 ausläuft, würde auch über den Sommer hinaus ein Teil von Borussia Dortmund bleiben. "Daxo", begründete der BVB-Trainer am Freitag seinen Wunsch, "bringt unheimlich viel mit."

Bereits seit 2017 spielt Dan-Axel Zagadou für Borussia Dortmund. Damals kam der Innenverteidiger ablösefrei von Paris Saint-Germain ins Ruhrgebiet und galt als großes Defensivtalent. Sein Potenzial konnte er seitdem regelmäßig andeuten. Genauso regelmäßig allerdings wurde der inzwischen 22-jährige Franzose in den vergangenen Jahren von - teils schweren - Verletzungen heimgesucht. Und so ist Stand jetzt noch unklar, ob er auch über den Sommer 2022, wenn sein aktueller Vertrag ausläuft, noch für den BVB Tore zu verhindern versucht.

Rose: "Er ist physisch stark, hat Tempo und einen sehr guten linken Fuß"

Ginge es allein nach Dortmunds Trainer Marco Rose, dann wäre die Sache eindeutig: "Ich würde es sehr begrüßen, wenn Daxo sich dafür entscheidet, weiter bei Borussia Dortmund zu bleiben", sagte der 45-Jährige am Freitag. "Man darf nicht vergessen, dass er erst 22 Jahre jung ist. Er ist ein hervorragender Innenverteidiger mit sehr guten Anlagen, ist physisch stark, hat Tempo und einen sehr guten linken Fuß." Der Franzose bringe "unglaublich viel" mit und könne dem BVB - so er denn mal über eine längere Zeit gesund und stabil bliebe - "wirklich weiterhelfen". Rose glaube daher, "dass er hier in Dortmund eine große Zukunft hat, ich sehe ihn als wichtigen Bestandteil dieser Mannschaft".

Diese Wertschätzung, die auch von Sportdirektor Michael Zorc bereits öffentlich ausgesprochen wurde, ist dabei durchaus von gegenseitiger Natur. Auch Zagadou, das betonte er immer wieder in seinen seltenen Interviews, fühlt sich wohl in Dortmund. Eine Vertragsverlängerung ist daher wahrscheinlich - sofern in naher Zukunft nicht erneut eine Verletzung Zagadous Karriere ausbremst. Dieses Risiko spielt beim früheren französischen U-21-Nationalspieler stets mit.

Fragezeichen hinter Hummels

In dieser Saison konnte er erst ab dem 11. Spieltag eingreifen, zuvor fehlte er monatelang aufgrund einer schweren Knieverletzung. Zuletzt immerhin zeigte sein ebenso wuchtiger wie sensibler Körper keine Reaktion auf die höheren Belastungen. Sowohl in Bochum (1:1) als auch vier Tage später gegen Fürth (3:0) spielte er ohne Mühe durch. Auch beim Jahresabschluss in Berlin dürfte er am Samstag wieder erste Wahl sein, da Manuel Akanji (Eingriff am Knie) sicher ausfallen wird und noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Mats Hummels (Erkältung) steht.