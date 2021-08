Rose: "Ich gehe davon aus, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind"

Borussia Dortmund muss im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim erneut auf Abwehrchef Mats Hummels verzichten. Der Innenverteidiger spürte nach seinem Kurzeinsatz in Freiburg (1:2) eine Reaktion im Knie. Thomas Meunier kehrt dagegen in den Kader zurück.

Dass Mats Hummels in der kommenden Woche nicht zur Nationalmannschaft reisen würde, hatte der kicker am Donnerstag exklusiv berichtet. Der Grund ist aus Dortmunder Sicht kein guter: Das Knie des Innenverteidigers zeigte nach seinem Kurz-Einsatz in Freiburg (1:2) am vergangenen Samstag erneut eine Reaktion, so dass der 32-Jährige in dieser Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte und daher auch für das Spiel des BVB am Freitag gegen Hoffenheim ausfallen wird.

Rose: "Nicht in Dinge reinrennen, die wir nicht mehr eingefangen bekommen"

"Wir müssen schauen, dass wir Mats in der Länderspielpause so hinbekommen, dass es danach wieder funktioniert. Das wäre sehr wichtig für uns", sagte BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstag, der damit erneut improvisieren muss. Da in Dan-Axel Zagadou ein weiterer Innenverteidiger ausfällt, stehen in Emre Can und Axel Witsel nur noch gelernte Mittelfeldspieler für den Platz nehmen Manuel Akanji zur Verfügung. Lediglich Außenseiterchancen besitzt U-23-Verteidiger Antonios Papadopoulos, der in dieser Woche wie schon in der Vorbereitung beim Profiteam mittrainierte.

Hummels hatte aufgrund von Patellasehnenbeschwerden, die ihn bereits in der vergangenen Saison und bei der Euro begleiteten, nahezu die gesamte Vorbereitung des BVB verpasst und war erst kurz vor dem Freiburg-Spiel wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Nun die erneute Pause, "damit wir nicht in Dinge reinrennen, die wir nicht mehr eingefangen bekommen", wie es Rose formulierte.

Can, Guerreiro und Meunier Optionen für die Startelf

Besser sieht es dagegen bei Can, Raphael Guerreiro und auch Thomas Meunier aus, die allesamt die ganze Woche lang trainieren konnten und am Freitag erstmals eine Option für die Startelf sind. Guerreiro ist als Linksverteidiger gesetzt, da Nico Schulz aufgrund einer Muskelverletzung noch einige Zeit ausfallen wird. Der BVB hofft beim dem 28-Jährige auf eine Rückkehr zum Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen.

Meunier ist von dem Trio noch am weitesten zurück, da er nach seinem verspäten Trainingseinstieg aufgrund des EM-Urlaubs zwei Wochen lang wegen eines positiven Corona-Tests isoliert werden musste. Der Belgier könnte dennoch auf der rechten Abwehrseite Felix Passlack ersetzen, der zuletzt wenig überzeugte. Can ist sowohl rechts als auch innen eine Option.

Rose bemängelt Zweikampfverhalten im eigenen Strafraum sowie das Positionsspiel im Ballbesitz

Unabhängig vom Personal erwartet Rose von seiner Mannschaft am Freitag, die Dinge besser zu machen, die in Freiburg zur Niederlage führten. "Ich gehe davon aus, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind", sagte der BVB-Trainer und sprach konkret das Zweikampfverhalten im eigenen Strafraum sowie das Positionsspiel im Ballbesitz an. Auch im Angriffsspiel vor dem Tor sieht der 44-Jährige bei seiner Elf Steigerungspotenzial. "Wir hatten in Freiburg in der Raute im letzten Drittel zu wenig Breite", sagte er, "dadurch waren wir zu zentrumslastig, um dort Lücken zu bekommen. Da müssen wir bessere Positionen finden, um die nötige Breite zu haben. Auch das haben wir in dieser Woche besprochen."

Gegner Hoffenheim zollte Rose am Donnerstag großen Respekt. Die Mannschaft besitze vor allem offensiv "eine unglaubliche Qualität", insbesondere Angreifer Andrej Kramaric sei ein "herausragender Spieler". Den Torjäger, der in dieser Saison bislang vor allem als Vorbereiter glänzt (vier Assists), müsse seine Mannschaft gemeinschaftlich verteidigen, insbesondere dann, wenn er sich ins Mittelfeld zurückfallen ließe. "Die Übergabemomente", sagte Rose, "sind wichtig. Denn er ist ein Spieler, der gut die Räume findet. So wie Lars Stindl in Gladbach oder Marco Reus bei uns."

Rose über Führungsrolle Akanjis: "Er muss sich in diese Rolle nicht entwickeln, er ist schon

Besonders gefragt wird hierbei Manuel Akanji sein, der in Hummels‘ Abwesenheit mehr und mehr in die Rolle des Abwehrchefs schlüpft. "Manu", sagte Rose am Donnerstag, "ist von meinem ersten Tag an hier ein Spieler, den ich als Führungsspieler ansehe. Dadurch wie er auftritt, wie er spielt, wie er vorangeht. Er muss sich in diese Rolle nicht entwickeln, er ist schon dort."

Akanji ist daher auch einer der Profis, die in der Kabine den Verlust von Thomas Delaney auffangen sollen, der auf eigenen Wunsch zum FC Sevilla wechselte, wie Rose am Donnerstag ausdrücklich betonte: "Wir wissen, dass wir einen Spieler verlieren, der für das Teamgefüge sehr wichtig war. Aber Thomas wollte diese Chance wahrnehmen", sagte der BVB-Trainer über den 29-jährigen Dänen, der im Mittelfeld des BVB in Konkurrenz zu Axel Witsel, Jude Bellingham, Emre Can und Mahmoud Dahoud stand.