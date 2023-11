Rose hofft auf Klostermanns Verbleib

Wie lange Lukas Klostermann (27) noch das Trikot von RB Leipzig trägt, steht angesichts des im Sommer auslaufenden Vertrags in den Sternen. Bislang hat der Verteidiger das Angebot zur Verlängerung nicht angenommen, bis zum Jahresende will die Klubführung Klarheit. Trainer Marco Rose wiederholte am Dienstag nach dem 2:3 bei ManCity, dass er sich den Verbleib des Nationalspielers wünscht: "Natürlich würde ich mich freuen, wenn er sich für uns entscheidet und bei uns bleibt. Er ist ein absoluter Führungsspieler."