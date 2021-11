Rose: "Glaube nicht, dass uns das einen Knacks gibt"

Am Ende fühlte es sich an wie ein harter Schlag in die Magengrube: Borussia Dortmund hat auch das zweite Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam verloren - nach einem leidenschaftlichen Kampf in langer Unterzahl wegen einer unberechtigten Roten Karte. Einen Knacks für die Moral fürchtet BVB-Trainer Marco Rose trotz der 1:3-Niederlage und eines weiteren verletzten Spielers nicht.

Marco Rose stand der Ärger noch ins Gesicht geschrieben - und wer konnte es ihm verdenken angesichts des Spielverlaufs, den der BVB-Trainer zuvor an der Seitenlinie erleben musste. Seine Mannschaft war stark gestartet ins zweite Gruppenspiel gegen Ajax und war auf einem guten Weg, der bitteren 0:4-Pleite aus der Partie in Amsterdam eine starke Antwort folgen zu lassen. Dann lenkte ein unberechtigter Platzverweis für Abwehrchef Mats Hummels in der 29. Minute die Begegnung in andere Bahnen. Dortmund ging zwar kurz darauf durch einen von Marco Reus verwandelte Foulelfmeter in Führung. Am Ende aber reichten nach 60-minütiger Unterzahl und einer Verletzung von Marius Wolf die Widerstandskräfte nicht mehr.

Mut, Einsatzwille und Zweikampfhärte - doch der Kampf blieb unbelohnt

Nach dem Ausgleich in der 72. Minute legte Ajax noch zwei weitere Treffer nach und bescherte der Borussia dadurch ein Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale in Lissabon (24. November). Bitterer ging es kaum. Zudem sich die Borussen, die vom eigenen Publikum nach Schlusspfiff mit aufmunterndem Applaus und Gesängen getätschelt wurden, wenig vorwerfen mussten. Mut, Einsatzwille, Zweikampfhärte - alles, was in Amsterdam gefehlt hatte, war diesmal da. Doch der Kampf blieb unbelohnt. Was wiederum zur Frage führte, ob diese auf ihre Art besonders harte Niederlage den Borussen einen Knacks geben könnte vor dem Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig am Samstag.

Rose verneinte diese Frage natürlich. Man werde eine Nacht über die Partie schlafen, "möglicherweise nicht ganz so gut", dann käme man wieder zusammen, würde regenerieren und sich anschließend aufs "schwierige Spiel" in Leipzig vorbereiten, um dort wieder "elf Jungs aufs Feld zu schicken, die sich reinhauen". Er glaube nicht, sagte der 45-Jährige, dass das Spiel am Mittwochabend "in irgendeiner Form was mit unserem Vertrauen macht oder dass uns das einen Knacks gibt".

Eine verlässliche Antwort darauf wird man allerdings wohl erst in ein paar Wochen finden, denn die Tiefschläge, die die Borussia kassiert, häufen sich derzeit. Insbesondere die personelle Situation nimmt inzwischen dramatische Züge an. Gegen Amsterdam fehlte ja nicht nur Ausnahmestürmer Erling Haaland, der aus einer Loge heraus intensiv mitfieberte und dabei ähnlich viele Kalorien verbrannt haben dürfte wie bei einem Einsatz. Der BVB musste auch auf Raphael Guerreiro, Emre Can, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna, Nico Schulz und Mateu Morey verzichten. Links in der Viererkette lief daher der Rechtsfuß Marius Wolf auf - "unser dritter Linksverteidiger", wie Rose anmerkte.

Wolf muss raus - Antony dreht auf

Wolf, der aufgrund seiner Vielseitigkeit und seinem unermüdlichen Engagement zu den positiven Erscheinungen dieser Saison gehört, machte seine Sache gut gegen Amsterdams Topspieler Antony. Nur einmal - vor der Roten Karte für Hummels -, war ihm der Brasilianer entwischt. Doch nach einem langen Sprint in der 57. Minute ging Wolf ohne Gegnerkontakt zu Boden. Sofort eilten die Mediziner herbei, bandagierten den Oberschenkel und gaben das Signal zur Auswechslung. Die nächste Muskelverletzung, der nächste - vermutlich wochenlange - Ausfall. Und zugleich das Signal für Antony, aufzudrehen. Alle drei Treffer von Ajax leitete der 21-Jährige in der Schlussphase ein, nachdem Wolf nicht mehr auf dem Feld stand.

"Marius hatte aus dem letzten Spiel einen Schlag am Oberschenkel. Heute mussten wir dann lange in Unterzahl spielen", sagte Rose, der mit seinen Äußerungen der Frage zuvorkam, wo die Häufung der Muskelverletzungen beim BVB ihren Ursprung hat. Wolf habe "gut gegessen, gut geschlafen, gut trainiert". Aber: "Das ist dann einfach irgendwann zu viel. Da müssen wir durch."

Ein Spiel noch - das in Leipzig - muss die Borussia in der aktuellen Konstellation überstehen, bevor es in die Länderspielpause geht und anschließend im besten Fall wieder einige Optionen mehr zur Verfügung stehen. Dass RB seinerseits am Mittwoch aus der Champions League flog, interessierte daher in Dortmund auch bestenfalls am Rande. Dafür hatte man dann doch zu sehr mit sich selbst zu tun nach diesem kräfte- und nervenzehrenden Abend in der Königsklasse.