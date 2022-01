Rose gibt zu: "Ein schmeichelhafter Sieg für uns"

Die Dortmunder holten am Samstagnachmittag einen 3:2-Sieg im Topspiel in Sinsheim. Der BVB hatte dabei alle Hände voll zu tun, das gab auch Coach Marco Rose zu.

"Wir sind richtig gut reingekommen in den ersten Minuten. Dann sind wir zu passiv geworden, Hoffenheim ist spielerisch auch einfach sehr gut. Wir haben dann zu wenig Druck auf sie bekommen", analysierte Marco Reus nach der Partie bei "Sky". Die Dortmunder krönten eine starke Anfangsphase mit dem 1:0 durch Erling Haaland, der im Laufe des zweiten Durchgangs verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Mit zunehmender Spieldauer wurde Hoffenheim immer besser - der Ausgleich kurz vor der Pause war folgerichtig. "Es war ein sehr intensives Spiel über 90 Minuten, in das wir sehr gut reingestartet sind, sehr gute zehn, 15 Minuten hatten. Wir haben auch ein sehr schönes Tor geschossen. Danach ist Hoffenheim immer stärker geworden, ist immer besser ins Spiel gekommen", so BVB-Coach Marco Rose auf der Pressekonferenz.

Roses Umstellung fruchtet

Die Borussen waren nicht mehr gut im Spiel, deswegen nahm Rose in der 56. Minuten einen Doppelwechsel vor, brachte Zagadou und Hazard für Wolf und Brandt. Mit dem Wechsel ging eine Systemumstellung auf Fünfer-/Dreierkette einher. "Mit der Umstellung auf Fünferkette wurde es in der zweiten Halbzeit besser. Es war natürlich ein Sieg der Effektivität. Wir sind froh, dass wir hier gewonnen haben", so Reus, der kurz nach dem Wechsel das 2:1 machte.

"Wir haben dann umgestellt, das tat uns ganz gut, Hoffenheim ist nicht mehr so in die Räume gekommen, wie sie sich das gewünscht haben. Wir haben die Phase auch ausgenutzt, um wieder in Führung zu gehen und ein drittes Tor nachzulegen", freute sich auch Rose, dass seine Idee funktioniert hatte. Zwar kam die TSG nochmal auf 2:3 heran, am Ende brachte der BVB den Sieg über die Zeit. "Wir haben den Sieg nach Hause gekämpft. Es war ein schmeichelhafter Sieg für uns, das muss man klar sagen. Hoffenheim hat ein starkes Spiel gemacht", lobte Rose den Kontrahenten.

Akanji: "Das war ein guter Schritt"

Eine nicht so optimale Leistung brachte den Schwarz-Gelben also drei Punkte. Genau solche Partien muss man eben ziehen, wenn man den Bayern noch gefährlich werden will. "Wir haben viele Spiele, in denen wir gut spielen. Dann haben wir Spiele danach, in denen wir nicht so gut spielen. Wir müssen einfach verhindern, dass wir an nicht so guten Tagen zu leichte Gegentore zulassen, und auch mal die Chancen dann nutzen", forderte Defensivmann Manuel Akanji - und sah sein Team mit der Partie vom Samstag auf dem richtigen Weg: "Das haben wir in der Mannschaft besprochen. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, heute war aber ein guter Schritt. Nach der kleinen Pause müssen wir da weitermachen."

Weiter geht es für Dortmund am 6. Februar mit dem Heimspiel gegen den direkten Verfolger Bayer Leverkusen.