Rose gibt Einblick in Nkunkus Comeback-Plan

Leipzig muss aktuell auf Christopher Nkunku verzichten. Nun gab Trainer Marco Rose ein Update für das Comeback des Stürmers.

Christopher Nkunku bereitete sich bereits mit der französischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Katar vor, da verletzte sich der Stürmer im Training. Wenig später war klar, er hat sich einen Riss des Außenbandes im linken Knie zugezogen und fällt länger aus.

Die ersten Spiele im neuen Jahr werden ohne den Offensivkünstler, der die kicker-Rangliste im Sturm anführt, stattfinden. In den Comeback-Plan gab nun Trainer Marco Rose im Rahmen des Trainingslagers in Abu Dhabi Einblick: "Christo wird uns im ersten, im zweiten, im dritten Punktspiel fehlen, im Pokal auch. Ich hoffe aber, dass er im Hinspiel der Champions League wieder da ist."

Für Leipzig, aktuell Dritter in der Bundesliga hinter München und Freiburg, geht es in der Liga direkt am 20. Januar (Freitag, 20.30 Uhr) mit dem Topspiel gegen Spitzenreiter Bayern weiter. Das Hinspiel des Achtelfinals der Champions League gegen Manchester City findet am 22. Februar statt. Gegen so einen Brocken könnten die Sachsen den besten Torjäger der Bundesliga (zwölf Treffer) natürlich gut gebrauchen.