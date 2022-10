Rose gegen Schwarz: Das Freundschaftsspiel

Sie sind eng befreundet - und doch ist ihr Ziel, am Samstag den anderen zu schlagen. Für Marco Rose (46) und Sandro Schwarz (43) wird das Duell zwischen RB Leipzig und Hertha BSC zu einem Spiel der besonderen Art.

Das Telefon bleibt an. "Wir werden vorher nicht übers Spiel reden, aber weiter schreiben und telefonieren", sagt Sandro Schwarz. "Da bespricht man nicht nur den Fußball, sondern den Alltag, Familie und Freunde." Themen, so viel steht fest, haben beide genug. Der Hertha-Trainer Schwarz und sein Leipziger Pendant Marco Rose pflegen seit gemeinsamen Mainzer Spielertagen eine der engsten Freundschaften im Fußball-Business. Rose war Trauzeuge bei Schwarz und ist Patenonkel von dessen Sohn Carlo, Schwarz seinerseits ist der Patenonkel von Roses Tochter Maria.

Beide fahren seit Jahren gemeinsam in den Urlaub, in früheren Jahren ohne Anhang, inzwischen mit den Familien. 2002 war Rose von Hannover nach Mainz gewechselt, in 42 Zweitliga- und zwei Pokalspielen standen beide für die Nullfünfer gemeinsam auf dem Platz. Als Schwarz nach einem Jahr bei Rot-Weiss Essen 2005 zum SV Wehen Wiesbaden wechselte, zog er mit Rose in eine WG - in ein Einfamilienhaus mit Garten und Pool, und es wurde dem Vernehmen nach damals mehr gelacht als gekocht.

Beide Aufeinandertreffen als Spieler gewann Rose

Als Spieler duellierten sich die Freunde, zu deren Clique auch Ex-Handballer Pascal Hens gehört, zweimal. Beide Male siegte Mainz 05 mit dem Linksverteidiger Rose gegen Wehen Wiesbaden mit dem defensiven Mittelfeldspieler Schwarz (3:1, 3:0 in der Zweitliga-Saison 2007/08).

Als Trainer stehen sie sich am Samstag zum zweiten Mal gegenüber. Bei der Premiere im August 2019 gewannen Roses Gladbacher mit 3:1 in Mainz. Damals war es so, wie es nach Schwarz‘ Ansicht auch diesmal sein wird: "Für viele drumherum - Familie, Freunde - ist es viel spezieller als für uns beide. Wir kommen da an, machen bestmöglich unseren Job und fahren dann wieder nach Hause." Auch Rose, seit dem 8. September RB-Coach, hatte schon 2019 vor dem Kräftemessen mit seinem Kumpel gesagt: "Bei unserer Freundschaft geht nichts dazwischen, auch nicht der Ausgang des Spiels."

Gedanken an eine Zusammenarbeit wurden verworfen

Beide sind im Mainzer Biotop fußballerisch geprägt worden. 2017 gab es sogar mal den Gedanken an eine Zusammenarbeit. Als Schwarz in Mainz Cheftrainer des Bundesliga-Teams wurde, stand die Idee im Raum, Rose - der gerade mit Salzburgs U19 die Youth League gewonnen hatte - als Assistent nach Mainz zu holen. "Wir haben dann aber beide gemerkt, dass ich doch eher ein Cheftrainer-Typ bin", erzählte Rose später, "und haben es verworfen." Für seine Karriere war es ziemlich sicher die richtige Entscheidung.