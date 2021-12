Rose: Fürth und der "neue Kick"

Vor dem Duell gegen Fürth warnt der Coach vor dem Schlusslicht und ist sich sicher, dass kein BVB-Profi den Gegner unterschätzen wird.

Die Ausgangslage ist Marco Rose ohnehin klar. "Man erwartet sowieso einen Sieg gegen Fürth, aber man erwartet grundsätzlich Siege von Borussia Dortmund", befand der BVB-Trainer einen Tag vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

So ungewöhnlich ist die Erwartungshaltung also nicht, zumal das Kleeblatt mit vergleichsweise breiter Brust nach Dortmund reist, hat der Sieg gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende das Punktekonto des Aufsteigers doch gleich vervierfacht. Die Partie hat Rose natürlich intensiv analysiert: "Berlin hatte mehr Ballbesitz, Fürth macht es aber sehr ordentlich und gut gegen den Ball. Es ist nicht einfach, Lücken zu finden."

Überhaupt seien die Franken eine "gefährliche Mannschaft, weil viele glauben, dass aufgrund der Punkteausbeute relativ wenig geht". Aber "sie wehren sich, sind da und der erste Heimsieg in der Bundesliga überhaupt ist ein neuer Kick für sie", glaubt Rose, der Branimir Hrgota, Jetro Willems und überhaupt die linke Seite des Gegners hervorhebt: "Sie wurden oft unter Wert geschlagen, haben einen sehr guten Trainer und eine gute Idee."

Wir müssen konsequenter in Richtung gegnerisches Tor und in den Strafraum gehen. Marco Rose

Klar ist aber auch, dass ein Gegner, der vor dem ersten Saisonsieg am 15. Spieltag genau einen Punkt auf dem Konto hatte und in den drei Spielen zuvor 17 Treffer kassierte, für den Tabellenzweiten keine allzu große Hürde sein sollte. Was im Vergleich zum etwas enttäuschenden Remis gegen den VfL Bochum mit vielen ausgelassenen Torchancen besser werden müsse? Rose: "Wir müssen uns das Glück erarbeiten und konsequenter in Richtung gegnerisches Tor und in den Strafraum gehen."

Rose: "... dann wird er schnell neben mir sitzen"

Dass seine Profis den Gegner auf die leichte Schulter nehmen könnten, glaubt Rose nicht. "Es wäre blöd, wenn ich einen Spieler in der Mannschaft hätte, der es schafft, einen Gegner in der Bundesliga zu unterschätzen", sagte der Coach: "Das wäre ja dämlich. Und sollte ich das Gefühl haben, dass irgendjemand ein Problem mit Motivation oder Einstellung hat, dann wird er schnell neben mir sitzen."

Guerreiro und Malen fraglich

Ob die im Westfalen-Duell fehlenden Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme) und Donyell Malen (Infekt) dabei helfen können, ist allerdings fraglich. "Beide haben noch nicht mit der Mannschaft trainiert", verriet Rose vor dem Abschlusstraining am Dienstagnachmittag: "Bei Rapha wird es sehr eng. Bei Donny müssen wir schauen, wie es geht, er ist gestern nur gelaufen."