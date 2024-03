Rose: "Für das, was wir spielen, haben wir zu wenig Punkte"

RB Leipzig zeigte in den jüngsten Spielen eine positive Entwicklung. Doch die Delle zu Jahresbeginn mit drei Niederlagen am Stück wirkt nach - auch in der Tabelle.

Das 2:0 gegen den SV Darmstadt 98 hat RB Leipzig den Erhalt zweier Serien beschert. Zum einen haben die Sachsen sämtliche vier Bundesligaspiele gegen die Lilien - zwei in der Saison 2016/17 (2:0, 4:0) und zwei in dieser Saison (3:1, 2:0) - gewonnen. Darüber hinaus hat RB, seit der Klub aus der Heldenstadt 2016/17 in die Bundesliga aufgestiegen ist, alle 31 Vergleiche mit einem Aufsteiger in die Beletage des deutschen Fußballs gewonnen. Zudem verlor die Mannschaft von Trainer Marco Rose in dieser Saison noch keine Ligapartie, wenn sie zuvor ein Champions-League-Spiel bestritten hatte. Sieben Siege und ein Remis lautet die Bilanz.

Den Erfolg gegen Darmstadt bewertete Rose seinerseits als "ordentliche Leistung", sein Team sei "präsent" und "griffig" gewesen. 13 Punkte hat RB aus den vergangenen sechs Ligapartien verbucht (vier Siege, ein Remis, eine Niederlage beim 1:2 bei Bayern München). Der Fehlstart ins neue Jahr mit den drei Niederlagen nacheinander gegen Eintracht Frankfurt (0:1), gegen Bayern Leverkusen (2:3) und beim VfB Stuttgart (2:5) ist abgehakt, auch wenn er nach Meinung von Rose noch nachwirkt. Nicht im Kopf oder in den Beinen seiner Spieler, aber eben in der Tabelle. "Für das, was wir so spielen, haben wir zu wenig Punkte", sagt der RB-Trainer denn.

Orban: "Wir sind jetzt wieder ein Stück weit seriöser in den Abläufen"

Das wiederum, was Leipzig so an Fußball im Moment anzubieten hat, stellt den Coach jedoch zufrieden. "Ich finde, wir haben sehr viele gute Spiele gemacht. Wir haben viele gute Abläufe, ein gewisses Selbstverständnis. Das haben wir uns jetzt zurück erarbeitet", stellt Rose klar, "grundsätzlich gefällt mir die Entwicklung. Und wie wir Aufgaben annehmen, gefällt mir." Auch Willi Orban schlägt in die gleiche Kerbe. "Wir sind jetzt wieder ein Stück weit seriöser in den Abläufen, ein bisschen sicherer", betont der Kapitän der Sachsen, "wir wissen, was wir zu tun haben."

Kleinigkeiten seien es, die RB über die Saison hinweg fehlen, so Rose weiter. Wie etwa die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Die war auch gegen Darmstadt 98 nicht optimal, ansonsten wäre der Leipziger Erfolg gegen den Aufsteiger bei 14 herausgespielten Möglichkeiten deutlicher ausgefallen. Doch insgesamt stimmt trotz des schmerzlichen Ausscheidens in der Königsklasse unter der Woche gegen Real Madrid die Richtung bei RB Leipzig. "Jetzt gerade ist die Entwicklung gut, sie ist stabil", sagt Rose, der aber gleichzeitig mahnt. "Das bedeutet nicht, dass wir uns auf irgendwas ausruhen sollten. Wir haben noch neun Spiele, wir haben ein paar Punkte liegen lassen. Und wir wollen nächstes Jahr wieder Champions League spielen, und dazu müssen wir Spiele gewinnen."

Am Freitag bietet sich beim 1. FC Köln (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) die nächste Gelegenheit. Dann folgen die Partien gegen Mainz 05 (30. März), in Freiburg (6. April), gegen Wolfsburg (13. April) und in Heidenheim (20. April), ehe es am 27. April in Leipzig zum mutmaßlich wegweisenden Spiel im Champions-League-Rennen gegen Borussia Dortmund kommt. Bis dahin will Leipzig mindestens auf Schlagweite bleiben, besser noch gleichauf oder vor dem BVB sein. Auf jeden Fall, so Rose, "müssen wir dranbleiben".