Rose fehlt etwas Essenzielles: "Das muss jeder erkennen können"

"Wir haben das Spiel hergeschenkt", meinte BVB-Keeper Marwin Hitz nach dem 2:3 in Berlin. Trainer Marco Rose sprach seiner Mannschaft derweil die notwendige Haltung, die es für maximalen Erfolg aus seiner Sicht braucht, ab.

Mit einem Sieg in Berlin wollte Marco Rose eine gute Hinrunde krönen - oder in seinen eigenen Worten: "Wir haben bisher eine ordentliche Hinrunde gespielt und können daraus jetzt eine sehr ordentliche machen." Daraus wurde aber nichts, obwohl der BVB nach 45 Minuten noch mit 1:0 bei Hertha BSC geführt hatte. Doch ein heftiger Einbruch mit Wiederbeginn mündete letzten Endes in eine 2:3-Pleite.

Und so stand jener Rose nach Spielschluss sichtlich konsterniert vor dem "Sky"-Mikrofon und bemängelte die Leistung seiner Mannschaft mit klaren Worten. "Die drei Punkte sind nicht da, deswegen ist es mit anständiger Hinrunde jetzt im Moment auch ein bisschen schwierig. Wir führen mit 1:0 hier bei schwierigen Verhältnissen." Dann gehe es aber dahin, "weil wir Tore herschenken. Auch spielen wir zu lange zu wenig bedingungslos - und erst wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, machen wir das, was wir uns über 80 oder 90 Minuten vorstellen. Nämlich bedingungslos Fußball spielen mit allem, was dazugehört - Verteidigen, Angreifen, Gegner pressen." Die Folge: Mehr als das späte 2:3 von Joker Steffen Tigges war an diesem Samstagabend zum Hinrundenabschluss nicht mehr drin.

Rose und die "Bedingungslosigkeit"

Den Einbruch, die Alte Dame unter anderem mit klaren Fehlern wie von Julian Brandt vor dem 1:2 und 1:3 wieder zurück ins Spiel zu holen, konnte auch Ersatztorwart Marwin Hitz, der für den erkälteten Gregor Kobel gespielt hatte, nicht erklären: "Wir haben das Spiel hergeschenkt. Das war gar nichts in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte, erst danach waren wir wieder drin. Die Tore haben wir zu einfach bekommen. Dann aber mit drei Gegentoren auswärts dazustehen, da ist es sehr, sehr schwer."

Um maximal erfolgreich zu sein, braucht es ein bisschen mehr. Marco Rose

Doch warum brachen die Schwarz-Gelben derart ein? Coach Rose ging auf Ursachenforschung und sagte unmissverständlich: "Ich sage, dass uns Bedingungslosigkeit fehlt. Wir sind Borussia Dortmund, wir wollen hier in Berlin gewinnen. Und das muss auch jeder hier erkennen können - und zwar in jeder Spielminute."

Und weiter: "Wir reden hier nicht über Einstellung. Denn dass die Jungs wollen, ist klar. Wir reden aber über Haltung. Und am Ende des Tages hat uns Berlin mit Leidenschaft und Kampf, wie es schon andere Gegner getan haben, geschlagen und sich den Sieg verdient. Wir gehen jetzt deswegen mit leeren Händen heim."

Aufarbeitung beginnt noch Samstagnacht

Woran gilt es nun in der kurzen Weihnachtspause zu arbeiten? Rose hat einen Plan: "Wir müssen unsere Haltung in Bedingungslosigkeit ändern, daran müssen wir unbedingt arbeiten. Ich will hier nicht die Charaktere der Jungs ändern, weil das gute Jungs sind. Aber um maximal erfolgreich zu sein, braucht es ein bisschen mehr."

Das Weihnachtsfest als solches mag Rose deswegen aber keineswegs abschreiben, zumal man immer noch auf Platz zwei stehe und das bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen solle: "Jetzt, das ist Fakt, schleppen wir erst einmal eine Niederlage mit durch den Urlaub. Weihnachten lass ich mir aber jetzt nicht nehmen, meine Familie freut sich auf mich und ich freue mich auf meine Familie. Aber natürlich ist das heute sehr, sehr enttäuschend. Das werden wir natürlich aufarbeiten müssen." Und zwar unmittelbar in einer Nachtschicht, die den BVB-Profis um Erling Haaland noch nach dem Heimflug bevorsteht, wie Rose ankündigte.