Rose: "Es war eine starke Mannschaftsleistung"

So sahen es die Trainer…

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Ich glaube, es war ein sehr verdienter Sieg und eine starke Leistung vor allem in der ersten Halbzeit. In vielen Bereichen richtig gut. Sehr griffig gegen den Ball, gute Ballgewinne, im Umschalten sehr gut, sehr zielstrebig Richtung Tor. Es war eine starke Mannschaftsleistung."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein katastrophales Spiel in der ersten Halbzeit, es war ein scheiß Abend grundsätzlich, weil wir uns vorgenommen haben, nicht nur in die nächste Runde einzuziehen, sondern die Chance war groß, den Pokal zu gewinnen und das haben wir nicht geschafft und dementsprechend sind wir sehr enttäuscht heute. Jetzt geht es trotzdem darum, ab morgen den Blick nach vorne zu richten, es gibt noch einen wichtigen Wettbewerb, in dem wir eine gute Rolle mitspielen wollen. Aber wenn man die Leistung heute und den Auftritt in München sieht, wird es schwer, wenn wir so weiter spielen."

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Dieter Hecking (Trainer 1. FC Nürnberg): "Wir haben über 65 Minuten alles in die Waagschale geworfen. Wir haben einen Fight abgeliefert. Nichtsdestotrotz ist so ein spätes Tor schon bitter. Es war schon die Hoffnung da, in die Verlängerung reinzukommen. Der VfB konnte nachlegen, da haben wir Probleme bekommen. Trotzdem war das Gegentor nach einem Konter extrem ärgerlich. Es bleibt eine Leistung, die ich positiv bewerten kann. Wir müssen den Kopf hochnehmen."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind sehr, sehr glücklich über den Sieg und den Halbfinaleinzug. Die erste Halbzeit war durchwachsen. Wir haben wenig zugelassen, das war mir wichtig. Die zweite Halbzeit war deutlich besser, weil wir besser nach vorne reingekommen sind. Es war enorm wichtig, Kontrolle und Stabilität zu haben. Wir haben extrem geschlossen agiert und waren sehr fleißig. Es war unter dem Strich ein verdienter Sieg. Jetzt geht es darum, diese positive Stimmung mitzunehmen."

Bayern München - SC Freiburg 1:2 (1:1)

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Ich bin mega enttäuscht, aber warum soll ich sauer sein? Wir haben mit zwei Fernschüssen zwei Tore bekommen, ansonsten kann ich mich an keine Chancen erinnern. Am Ende sind wir selber Schuld, das wissen wir auch. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Natürlich freue ich mich, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Wir haben leidenschaftlich verteidigt, und wir haben auch gut verteidigt. Wir hatten immer wieder Befreiungen über die rechte Seite. Es war ein schöner Abend, aber man braucht es auch nicht überbewerten."

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:0 (2:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine grandiose erste Halbzeit gespielt. In der zweiten haben wir es dann ein bisschen zu sehr verwaltet. Aber es war ein toller Auftritt. Ich freue mich sehr, dass wir heute ins Halbfinale eingezogen sind. Für uns war es auch wichtig, hinten die Null zu halten. Ein Sieg tut uns jetzt sehr gut, die Jungs haben heute eine tolle Visitenkarte abgegeben."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wenn du zwei solche Tore in den ersten 15 Minuten bekommst, hat das natürlich Auswirkungen. Man hat die ganze Halbzeit gesehen, dass wir verunsichert waren. In der zweiten waren wir dann wie ausgewechselt. Ich muss aber auch sagen: Frankfurt hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt."