Rose: "Es ist klar, dass wir als Verein unsere Meinung sagen"

Thomas Meunier hat für den BVB noch gar kein Saisonspiel absolviert, Thorgan Hazard fehlte zuletzt erst im Supercup und in der Liga gegen Freiburg. Dennoch sollen die beiden Belgier in der kommenden Woche zur Nationalmannschaft reisen - und das stößt beim BVB auf nur wenig Gegenliebe.

Als der belgische Fußball-Verband am Donnerstag sein Aufgebot für die bevorstehenden Länderspiele gegen Estland, Tschechien und Belarus bekanntgab, tauchte auf der Liste nicht nur der Dortmunder Routinier Axel Witsel auf, sondern auch seine beiden BVB-Teamkollegen Thomas Meunier und Thorgan Hazard. Bei der Borussia hatte man damit gerechnet, wirklich erfreut ist man darüber aber nicht.

Sowohl Witsel als auch Meunier und Hazard waren aufgrund ihrer EM-Teilnahme erst verspätet in die Vorbereitung eingestiegen. Während Witsel seitdem alle Einheiten mitmachen konnte, plagen sich Meunier und Hazard mit unterschiedlichen Problemen herum: Meunier wurde in der Woche vor dem Pokalauftakt in Wiesbaden positiv auf Covid-19 getestet und musste anschließend für zwei Wochen in die Isolation, beim Auswärtsspiel in Freiburg fehlte er aufgrund seines Trainingsrückstands. Hazard verletzte sich beim Liga-Auftakt gegen Frankurt am Sprunggelenk und hatte bis Donnerstag noch nicht wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.

Wie sähen die Kompromisse aus?

"Thomas ist jetzt erst seit einer Woche dabei, da müssen wir mit dem belgischen Verband drüber reden, was für ihn Sinn macht", sagte BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstag. "Bei Toto ist es so, dass er noch nicht trainiert hat." Er habe daher das Gespräch mit ihm gesucht - und auch mit dem Verband will der BVB noch einmal intensiver in den Austausch gehen. "Der Verein hat Interessen und der Verband hat natürlich auch Interessen", sagte Rose. "Im Optimalfall findet man Lösungen, die allen gerecht werden." Es sei aber richtig und wichtig, "dass wir als Verein unsere Meinung sagen und unsere Meinung auch gehört wird".

Denkbar ist etwa, dass Hazard nur kurz bei der Nationalmannschaft vorbeischaut, um sich von den Verbandsärzten checken zu lassen, und anschließend wieder nach Dortmund zurückkehrt. Bei Meunier könnte der Kompromiss so aussehen, dass er nicht in allen drei Länderspielen zum Einsatz kommt.