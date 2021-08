Rose erwartet von der Eintracht eine "Trotzreaktion"

Am Samstag startet Marco Rose in seine erste Bundesliga-Saison als BVB-Trainer. Personell muss der 44-Jährige weiterhin Kompromisse eingehen. Vom Gegner Frankfurt erwartet er nach dem Pokal-Aus der Eintracht eine "Trotzreaktion".

Marco Rose hat sich in seinen wenigen Wochen beim BVB bereits den Ruf erarbeitet, das vorhandene Zeitfenster auch schon mal maximal auszureizen und sehr lange Trainingseinheiten aufs Programm zu setzen. Auch am Donnerstag ließ er seine Mannschaft länger trainieren - obwohl um 13 Uhr die obligatorische Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Start der Borussia gegen Eintracht Frankfurt anstand. Erst wenige Minuten vorher schlenderte der 44-Jährige vom Platz, nachdem er zuvor noch diverse Einzelgespräche geführt hatte. Mit Stürmer Erling Haaland etwa, Thorgan Hazard oder auch mit seinem Kapitän Marco Reus.

Reus erfüllt Führungsrolle vorbildlich

Der 32-jährige Reus ist für Rose der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, Dinge in die Mannschaft zu tragen. Und der Routinier erfüllt die ihm zugedachte Führungsrolle vorbildlich. Vom ersten Vorbereitungstag an stand er auf dem Platz und ging voran - sehr zum Gefallen von Rose, der am Donnerstag in den höchsten Tönen von seinem Kapitän schwärmte: "Marco ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und er ist ein guter Kapitän", sagte Rose, der sich auch in der Frage, ob Reus nach Hansi Flicks Lob unter der Woche zurück in die Nationalmannschaft gehört, klar positionierte: "In seiner jetzigen Verfassung muss er immer ein Thema für die Nationalelf sein. Die Frage wird sein, inwieweit Marco den Schritt noch einmal gehen möchte." Das müsse er mit sich, seiner Familie und dem Bundestrainer klären, "und wenn er mir zwischendrin Bescheid sagt, wäre das auch sehr nett".

Reus erneut als Kopf einer Raute?

Rose hätte sicher nichts dagegen, bliebe Reus in Dortmund anstatt mehrmals im Jahr zur Nationalelf zu jetten. Denn in Roses Gedankenspielen spielt der langjährige Borusse eine Schlüsselrolle. Im ersten Pflichtspiel der Saison, beim 3:0-Pokalerfolg in Wiesbaden, agierte Reus als Kopf einer Mittelfeldraute - und war prompt an zwei Toren beteiligt. Auch gegen Frankfurt dürfte ihm diese Rolle wieder zukommen.

Hummels trainierte wieder mit dem Ball

Personell bleibt die Lage angespannt: Einzig Emre Can kehrte nach überstandenen Wadenproblemen in dieser Woche ins Mannschafstraining zurück. Dafür musste zu Wochenbeginn Ersatzkeeper Marwin Hitz pausieren, am Donnerstag dann fehlte Thomas Delaney aufgrund leichter Magen-Darm-Probleme. Kapitän Mats Hummels zeigte sich am Vormittag zwar auf dem Platz und trainierte auch wieder mit dem Ball (Rose: "Er hat sich heute gut ausbelastet, das sah gut aus"). Doch der Routinier ist weder für Samstag noch für den Supercup gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag ein Thema. Auch Linksverteidiger Raphael Guerreiro (Wadenprobleme) benötigt noch Zeit.

Gegen Frankfurt dürfte daher zum Großteil jene Mannschaft auf dem Feld stehen, die auch schon im Pokal mitwirkte. Offen ist jedoch noch, ob Neuzugang Donyell Malen bis Samstag seinen Trainingsrückstand so weit aufholen kann, dass er diesmal eine Option für die Startelf ist - und inwieweit Rose dem unerfahrenen Youngster Antonios Papadopoulos den wesentlich routinierten, aber verspätet eingestiegenen Can vorzieht.

Rose erwartet ein "intensives Spiel"

Dass die Eintracht nach dem Pokal-Aus in Mannheim angeschlagen ist, glaubt Rose nicht. "Sie haben keinen Grund, verunsichert zu sein", sagte der BVB-Trainer, "sie sind so gefestigt. Sie werden versuchen, hier eine Trotzreaktion zu zeigen." Seine Mannschaft müsse sich daher auf ein "intensives Spiel" einstellen - und eins vor Zuschauern.

25.000 Fans, darunter 700 aus Frankfurt, dürfen am Samstag in den Signal Iduna Park. Das ist zwar noch weit entfernt von jenen 80.000, die vor Beginn der Pandemie alle zwei Wochen ins Dortmunder Stadion pendelten, aber auch davon "können wir schon sehr profitieren", sagte Rose, der vor seiner Heimspiel-Premiere für den BVB steht.