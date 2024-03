Rose erklärt Joker-Rolle für Torschütze Openda: "Er wirkte überspielt"

Leipzigs Torjäger kam in Bochum von der Bank 02.03.2024

0:48Leipzigs Torjäger Lois Openda saß beim 4:1-Sieg in Bochum zunächst auf der Bank und traf dann drei Minuten nach seiner Einwechslung. Trainer Marco Rose merkte an, dass der Belgier in den letzten Wochen sehr viel Spielzeit gesammelt hatte und ihm die Pause zu Beginn gut tat.