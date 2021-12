Rose: "Der Herr Zwayer kann ruhig noch ein paar Mal BVB-Spiele leiten"

Marco Rose hat das turbulente Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern (2:3) hautnah an der Seitenlinie miterlebt, allerdings nicht bis zum Schluss. Seine Emotionen gerade nach dem Handelfmeter führten zum Abtransport durch seinen Co-Trainer, zu Gelb-Rot - und klaren Aussagen im Anschluss.

In der 78. Minute hatte Schiedsrichter Felix Zwayer genug und schickte den bereits verwarnten BVB-Trainer Marco Rose mit Gelb-Rot auf die Tribüne. Co-Trainer René Maric, der den Coach kurz zuvor komplett um den Bauch herum aus der Schusslinie hatte hieven wollen, konnte den Platzverweis auch nicht mehr verhindern.

Was Rose auf die Palme gebracht hatte, lag auf der Hand. Zunächst war der 45-Jährige nach der Szene in der 53. Minute laut geworden, als Lucas Hernandez Gegenspieler Marco Reus zu Fall gebracht hatte - ein Elfmeterpfiff aber genauso ausgeblieben war wie ein On-Field-Review. Rose kassierte die Gelbe Karte (55.).

Als dann Mats Hummels in der 74. Minute mit der Hand am Ball gewesen war, Zwayer erst auf Weiterspielen entschieden und sich dann nach VAR-Kontakt plus Bilderstudie umentschieden hatte, war es um den Trainer geschehen. Gelb-Rot, Platzverweis und Frust im Anschluss im Interview mit "Sky". Frust vor allem deswegen, weil nach diesem Topspiel gegen Bayern voller Highlights auf beiden Seiten nun vor allem über diese Elfmeterszenen gesprochen wurde: "Es ist einfach schade, dass so ein Spiel so entschieden wird. Das Spiel hätte eine andere Entscheidungsfindung verdient gehabt."

"Vielleicht möchte ich gar nicht über den guten Mann reden"

Allgemein hätte Rose einfach gern "mehr über Fußball geredet, denn es war ein richtiges Spitzenspiel, es ging hoch und runter auf beiden Seiten." Und bezüglich des Schiedsrichters meinte er zunächst nur: "Vielleicht möchte ich gar nicht über den guten Mann reden, wir haben es ja jetzt alle schon gesehen und gehört."

Mit seiner Meinung konnte Rose dann aber dennoch nicht ganz hinter dem Berg halten: "Ich glaube, dass der Elfmeter an Marco Reus, der nicht gegeben wurde, einer ist. Und ich glaube, dass das Handspiel von Mats Hummels, wo er nicht mal den Ball sieht, auch noch stolpert und den Ball einfach nur unglücklich an die Hand bekommt, zumindest ein streitbarer Elfmeter ist."

"Sie können uns noch ein paar Steine und Stöcke in den Weg legen"

Doch warum sah Rose die zweite Gelbe Karte? "Ich hab relativ emotional darauf hingewiesen, dass er (Zwayer; Anm. d. Red.) in mehreren Situationen heute nicht richtig lag. Und dann kriegt man Gelb-Rot, das ist natürlich doof."

Ob er sich hätte besser im Griff hätte haben müssen? "Das mag und kann der ein oder andere vielleicht so sehen. Ich habe mich meiner Meinung nach in dieser Saison aber schon sehr gut im Griff gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich schon einmal Gelb gesehen habe. Ich habe mich insgesamt sehr gut auf die neuen Regeln eingestellt. Heute bei diesem wichtigen Spiel und der Ungleichbehandlung ist es dann einfach mal rausgeplatzt."

Und das bekam Zwayer indirekt erneut zu spüren, denn Rose verlor doch noch ein paar Worte über den Mann, über den er anfangs gar nicht hatte reden wollen: "Der Herr Zwayer kann ruhig noch ein paar Mal BVB-Spiele leiten. Wir sind hier, wir sind bereit, wir bereiten uns vor auf all das, was noch kommt. Sie können uns noch ein paar Steine und Stöcke in den Weg legen, aber wir machen weiter."

