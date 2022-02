Rose: "Das ist, was Jude ausmacht - und davon brauchen wir mehr"

Die Enttäuschung bei Borussia Dortmund nach dem Europa-League-Aus sitzt noch tief. Doch bereits am Sonntag ist der BVB in Augsburg gefordert - und muss dort auf ein Sextett verzichten. Trainer Marco Rose wünscht sich eine energetische Leistung und sieht keinen Gesprächsbedarf wegen Jude Bellinghams Wutausbruch in Glasgow.

Nun fallen auch noch Reus und Meunier aus

Mitten hinein in den emotionalen Schmerz, den das Aus in der Europa League bei den Glasgow Rangers mit sich brachte, mischte sich für einige Borussen am Donnerstag auch ein körperliches Leiden. So musste Thomas Meunier bereits in der Pause ausgewechselt werden, kurz vor dem Ende schied Marco Reus humpelnd aus und auch Emre Can ging mit Schmerzen aus der Partie. Zumindest beim Defensivspezialisten besteht vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Augsburg noch die Aussicht darauf, dass er spielen kann. Reus, der ein schmerzhaftes Hämatom am Oberschenkel davongetragen hat, und Meunier (Muskelverletzung) scheiden dagegen aus - und füllen das ohnehin schon volle Lazarett des BVB weiter.

Rose flüchtet sich in Galgenhumor: "Ansonsten gab's keine weiteren Meldungen ..."

Denn auch Giovanni Reyna, Dan-Axel Zagadou, Manuel Akanji und Erling Haaland (Rose: "Das kann schon noch ein paar Tage dauern“) sind noch keine Kaderkandidaten, vom Langzeitverletzten Mateu Morey ganz zu schweigen. Die angespannte Personalproblemen "ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison", sagte Trainer Marco Rose am Samstag nach dem Abschlusstraining und flüchtete sich am Ende der Aufzählung der Ausfälle in Galgenhumor: "Ansonsten gab's keine weiteren Meldungen - aber mal schauen, was über Nacht noch passiert …"

Immerhin: Raphael Guerreiro hob nach dem Abschlusstraining den Daumen, der Portugiese wird den Flug nach Augsburg mitantreten. Dennoch bleiben Kaderplätze frei, da Rose auf eine Nominierung von U23-Spielern verzichtet.

"Wenig Zeit" zur Verarbeitung habe sein Team gehabt, sagte Rose mit Blick auf das Aus in der Europa-League, das das schwache Abschneiden des BVB in den K.o.-Wettbewerben perfekt machte. "Die Enttäuschung ist groß. Aber auch wenn das so ist, müssen wir morgen bereit sein und eine gute Leistung auf den Platz bringen." Mit einem Rumpfkader zwar, aber mit einem, der - wie Rose anmerkte - zuletzt "viel investiert und viel ausgestrahlt hat". Diese "Energie" müssen auch in Augsburg auf den Platz, gegen eine der "intensivsten Mannschaften der Liga". Augsburg werde versuchen, den BVB "mit Aggressivität und Intensität" zu beeindrucken. "Aber", sagte Rose, "wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen."

Einer, der ganz unverdächtig ist in dieser Beziehung ist Jude Bellingham. Der Youngster strotzt stets vor Ehrgeiz und Engagement - und scheut sich auch nicht, seine Mitspieler laut- und wortstark darauf hinzuweisen, wenn er den Eindruck habe, dass das bei ihnen nicht der Fall sein könnte. In Glasgow bekam Nico Schulz nach einem verkorksten Pass zu spüren. Bellingham bekam regelrecht einen Wutausbruch - und konnte erst durch Emre Can beruhigt werden.

Wenn Jude eine Stärke, dann ist es, dass er jedes Spiel gewinnen will. Das strahlt er aus. Das kommuniziert er. Marco Rose über Jude Bellingham

Zum Rapport bei seinem Trainer musste der 18-Jährige deshalb nicht. Im Gegenteil: Rose sagte am Samstag, er sehe deshalb keinen Redebedarf, weder bei sich noch innerhalb der Mannschaft. "Wenn Jude eine Stärke, dann ist es, dass er jedes Spiel gewinnen will. Das strahlt er aus. Das kommuniziert er", sagte der BVB-Trainer. "Dort, wo Jude herkommt, kommuniziert man vielleicht ein bisschen härter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass etwas hängengeblieben ist. Jude will spielen. Jude ist sauer. Das ist das, was ihn ausmacht - und davon brauchen wir mehr."

Nicht nur in Augsburg, sondern auch in den restlichen Spielen der Bundesliga-Saison - und erst recht im nächsten Jahr, wenn die nächsten K.-o.-Spiele anstehen.