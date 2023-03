Rose: "Das ist nicht nur Haaland, das ist jede Menge Weltklasse"

Wenn RB Leipzig am Dienstag in Manchester auf den großen Favoriten trifft, rechnen sich die Sachsen durchaus noch Chancen aus. Auch der Bundestrainer freut sich auf die Partie.

Die Warnstreiks an etlichen deutschen Flughäfen, unter anderem in Berlin, bremsten viele Leipziger Fans am Montag schon vor dem geplanten Abflug nach Manchester aus. Das Auswärtskontingent von 3000 Tickets für das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag war bereits Ende Januar vergriffen. Wie viele Fans die Reise wegen Flugausfällen nicht antreten konnten, ließ sich am Montag nicht abschätzen.

Bereits beim letzten Duell der beiden Klubs im Etihad Stadium, das im September 2021 in einem 6:3-Spektakel für die Hausherren mündete, hatten sich nur wenige Leipziger Anhänger auf den Weg nach Manchester gemacht. Der Grund damals waren die Corona-Pandemie und die damit verbundenen verschärften Einreise-Bedingungen.

"Das ist nicht nur Erling Haaland" - Auch Flick rechnet RB Chancen aus

Der Leipziger Charterflug war von den Streiks nicht betroffen, pünktlich betraten Trainer Marco Rose und seine Belegschaft bei Nieselregen und elf Grad britischen Boden. "Wir wissen was auf uns zukommt, welche Qualität und Spielanlage. Das ist nicht nur Erling Haaland, da ist jede Menge Weltklasse, die da rumläuft", sagte Rose bei der offiziellen Pressekonferenz über den Kontrahenten, der seit acht Pflichtspielen ungeschlagen ist und sein letztes Heimspiel am 12. November (1:2 gegen Brentford) verloren hat. Ungeachtet der klaren Außenseiterrolle richtete Rose an die eigenen Reihen den Appell, selbstbewusst und couragiert aufzutreten: "Wir brauchen viel Vertrauen und Mut, das ist das Wichtigste." Ähnlich lautete die Stoßrichtung von Benjamin Henrichs: "Wir müssen es genießen und an uns glauben."

Mit seinem wuchtigen Kopfball zum späten und völlig verdienten 1:1-Ausgleich hatte Verteidiger Josko Gvardiol im Hinspiel die Leipziger Hoffnungen auf einen Achtelfinal-Coup erhalten. "Gerade die zweite Hälfte macht sehr viel Mut und Vorfreude auf das Spiel in Manchester", sagte Bundestrainer Hansi Flick bei seinem Besuch in der kicker-Zentrale am vergangenen Donnerstag: "Leipzig hat eine große Qualität und offensiv viele gute Spieler, die ein Spiel entscheiden können."

Olmo "kann 20, vielleicht auch 30 Minuten spielen" - Doch Rose warnt

Allerdings fällt Top-Scorer Christopher Nkunku (Muskelfaserriss im Oberschenkel) weiter aus, und der eben erst von einem Muskelfaserriss im Oberschenkel genesene Dani Olmo kommt nach seinem Kurzeinsatz gegen Mönchengladbach erneut nur für einen Joker-Einsatz in Frage. "Dani ist sicherlich ein Faktor und kann 20, vielleicht auch 30 Minuten spielen", berichtete Rose, warnte zugleich aber vor einer zu großen Erwartungshaltung an den Rekonvaleszenten: "Dani braucht Zeit. Es wird nicht der Dani sein, den wir kennen. Aber auch der Dani, der morgen auf dem Platz sein wird, kann uns etwas geben."

In den bisherigen drei Spielen der beiden Mannschaften hatte Leipzig nie mehr Ballbesitz als die Passmaschinen aus Manchester, außerdem hatte man immer die schlechtere Zweikampfbilanz. 46 % : 54 % lautete diese beim 3:6 vor 18 Monaten, 31 % : 69 % beim 2:1-Heimsieg zwei Monate später, und 42 % : 58 % beim 1:1 vor drei Wochen. Da dominierte Manchester in punkto Ballbesitz (62 % : 38 %) wie noch nie gegen Leipzig, in der ersten Halbzeit liefen die Sachsen fast ausschließlich hinterher.

Für Rose geht es "um die richtige Balance"

"Wir hatten da kaum den Ball, und wenn wir den Ball gewonnen haben, haben wir damit nichts angefangen. Das war das große Problem, das müssen wir auf jeden Fall besser machen, wenn wir morgen bestehen wollen", sagte Rose über diese erste Halbzeit; "Am Ende geht es gegen einen solchen Gegner darum, die richtige Balance zu haben."