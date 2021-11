Rose: "Das ist die Benchmark für Donny"

Die Null ist gefallen: BVB-Sommerneuzugang Donyell Malen gelang beim 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart sein erstes Bundesliga-Tor. Für seinen Trainer Marco Rose setzte der Niederländer jedoch aus einem anderen Grund eine neue "Benchmark".

Wären die 57.900 Zuschauer im Signal Iduna Park nicht so laut gewesen, man hätte in der 56. Minute des BVB-Spiels gegen Stuttgart möglicherweise den Stein hören können, der in diesem Moment vom Herzen Donyell Malens auf den Boden fiel. Dank einer starken Einzelleistung und einer gehörigen Portion Glück brach der Niederländer mit seinem ersten Bundesliga-Tor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung direkt vor den Dortmunder Fans auf der Südtribüne den Bann - und jubelte anschließend sichtlich gelöst mit seinen Teamkollegen.

"Mein erstes Tor in der Bundesliga - das macht mich sehr glücklich", sagte der 22-Jährige nach der Partie, die der BVB dank Marco Reus‘ Kontertor am Ende mit 2:1 gewann. "Es ist ein großartiges Gefühl, direkt vor der Gelben Wand zu treffen. Das gibt mir einen Schub." Und es verringerte den Druck, der zuletzt auf den Schultern des Nationalspielers lag, nachdem nicht nur Medien und Fans, sondern auch die Dortmunder Verantwortlichen Kritik an ihm und seinen bisherigen Leistungen für den BVB geäußert hatten.

Donny war sehr aktiv gegen den Ball und mit dem Ball, er hat viel investiert. Das ist das Wichtigste. Marco Rose

Allen voran Trainer Marco Rose hatte von Malen ein anderes "Mindset", also eine andere Geisteshaltung und Einstellung, gefordert. Der schnelle Angreifer müsse lernen, aktiver am Spiel teilzunehmen, nicht nur auf Abschlüsse zu warten, um dadurch in bessere Situationen zu kommen. Die Partie gegen Stuttgart vermittelte den Eindruck, als habe Malen gut zugehört. Zwar gelang ihm auch gegen den VfB längst nicht alles, doch gerade zu Beginn des Spiels setzte er immer wieder gut nach, ließ sich fallen und erarbeitete sich eine gute Kopfball-Chance - die er allerdings aus bester Lage vergab.

"Donny war sehr aktiv gegen den Ball und mit dem Ball, er hat viel investiert. Das ist das Wichtigste", lobte ihn dann auch Rose nach dem Spiel und stellte dabei seinen Treffer bewusst nicht in den Vordergrund. Doch mit den warmen Worten sprach er auch eine klare Forderung an die Adresse des Niederländers aus: "Das war heute eine Benchmark für Donny."

Die Messlatte ist nun höher

Die Messlatte liegt fortan also noch ein Stückchen höher für Malen, auf dessen Leistungen in vorderster Front es in Abwesenheit von Erling Haaland - der Fortschritte in seiner Reha macht, aber noch etwas Zeit benötigt - besonders ankommt.