Rose: "Das Ergebnis ist schwer zu akzeptieren"

RB Leipzig verlor in Dortmund nicht nur drei Punkte, sondern auch zwei Spieler. Trainer Marco Rose verriet, warum er die Niederlage nur schwer akzeptieren könne.

Haderte mit der Niederlage in Dortmund: RB-Coach Marco Rose. imago

Vor dem Topspiel in Dortmund hatte Max Eberl (Geschäftsführer Sport) noch klar formuliert, dass man als RB Leipzig zum FC Bayern und Borussia Dortmund aufschließen und letztlich auch konkurrieren möchte. Beim BVB zeigten die Sachsen dann auch, dass sie auf jeden Fall auf Augenhöhe spielen können - und dennoch fuhren sie nach dem 1:2 mit leeren Händen nach Hause.

"Die zweite Halbzeit ging mehr als klar an uns, auch schon in der ersten Halbzeit war es ein ordentliches Spiel von uns", blickte Rose bei DAZN auf das Spiel zurück und verriet, dass es mit dieser Leistung schwer sei, "das Ergebnis zu akzeptieren".

Licht und Schatten

In Summe lobte der 46-Jährige seine Elf, imponiert habe ihm vor allem die zweite Hälfte, die "außergewöhnlich stark war". Zur Wahrheit gehöre aber auch, "dass Dortmund in der ersten Halbzeit vier Kilometer mehr gelaufen ist".

Kritisch beäugte der Trainer die Phase, in der man die beiden Gegentore kassierte. Vor dem Elfmeter (Marco Reus, 21.) habe man die Tiefe nicht gut verteidigt und meinte damit den langen Ball von Marius Wolf auf Reus, der letztlich zum Strafstoß führte. Beim 0:2 von Emre Can haperte es wiederum im Rückraum.

"Wir hatten eine nicht so gute Phase, in der wir uns zwei Tore gefangen haben, die wir so nicht kassieren müssen", wusste auch Kevin Kampl und forderte: "Wir müssen es abstellen, solch unnötige Gegentore zu kassieren."

Wir hätten das Spiel drehen können. Kevin Kampl

Doch auch der Slowene betonte, wie gut man nach dem Seitenwechsel auftrat. "Zweite Halbzeit war unglaublich, da sieht man, wozu wir fähig sind. Wir hätten das Spiel drehen können. Wir hatten viele Chancen und hätten effektiver sein müssen."

Nichtsdestotrotz reist RB ohne Punkte nach Hause und hat nun schon sieben Punkte Rückstand auf Dortmund, muss zudem mit Blick auf Platz 4 nun auch wieder verstärkt in den Rückspiegel schauen, denn Freiburg ist nah, sehr nah.

Das wissen auch die Leipziger, die nun eine Woche Zeit haben, um die BVB-Niederlage wieder aus den Köpfen zu bekommen - und Verletzungen auszukurieren, denn in Dortmund erwischte es gleich zwei RB-Profis.

Sorgen um Schlager und Nkunku

Xaver Schlager war kurz vor Schluss umgeknickt und hatte das Spielfeld noch vor Abpfiff verlassen, weshalb RB die Partie sogar in Unterzahl zu Ende brachte. Laut Rose sah es beim Österreicher anfangs "gar nicht gut aus", nach Abpfiff sei es aber besser geworden.

Sorgen bereitete dem Trainer auch der gesundheitliche Zustand von Christopher Nkunku, der nach seiner monatelangen Verletzungspause wieder auf dem Weg zurück ist. "Bei einem Sprint hat er etwas im Muskel gemerkt", verriet Rose und befürchtete, "dass wir ihn möglicherweise wieder für ein paar Tage verloren haben."

Der Coach ärgerte sich öffentlich, dass er der Franzosen nicht ausgewechselt hatte. "Am Ende hätte ich es besser machen und ihn eher rausnehmen müssen. Jetzt müssen wir gucken, was tatsächlich ist."