Rose: "... dann hatten wir Bayern am Haken"

RB Leipzig hat zum ersten Mal beim FC Bayern gewonnen und zugleich ein weiteres Jahr die Champions League abgesichert. Obendrein kündigte Trainer Marco Rose an, auch "längerfristig" bei den Sachsen bleiben zu wollen.

"Bayern war nicht viel besser als wir - daher wissen wir, warum wir gewonnen haben." Zu dieser Erkenntnis kam Marco Rose unmittelbar nach dem noch in einen 3:1-Sieg gedrehten 0:1-Rückstand in München im Gespräch mit "Sky".

Was er genau damit meinte, erklärte der RB-Coach direkt darauf: "Wir hatten in der Pause das Gefühl, dass wir eine Menge Dinge besser machen können." Das habe sein Team schließlich beherzigt und sich deutlich gesteigert. "Mit dem Konter und dem Tor ist der Glaube gewachsen. Dann hatten wir sie am Haken."

Alles in allem für ihn "eine tolle Leistung seiner Mannschaft - Kompliment an die Jungs, gerade in dieser Saisonphase, dann so auf dem Punkt da zu sein."

Vor allem, weil gleich zwei große Dinge erreicht wurden mit diesem Coup: Erstmals überhaupt schlug RBL erfolgreich in der Allianz-Arena zu, hatte bis dato vier Niederlagen und zwei Remis erreicht. Und die Champions League, das Minimalziel der Sachsen in dieser auch mit einigen Tiefen versehenen Saison, wurde mit diesem Dreier einen Spieltag vor Schluss endgültig unter Dach und Fach gebracht.

"Wir wollen dann nochmal alles raushauen"

Ist dieses gesicherte Königsklassen-Ticket auch der Auslöser dafür, dass der gebürtige Leipziger Rose seinen nur bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag alsbald weiter ausdehnt? Zur Erinnerung: Geschäftsführer Max Eberl hatte bereits Anfang April im ZDF bestätigt, dass der Klub auch in Zukunft mit Rose arbeiten will. "Wir wollen mit Marco verlängern, das ist klar", so Eberls Aussage damals.

"Ich hab Vertrag, bin sehr gern in Leipzig und werde ganz sicher auch in Leipzig bleiben", sagte Rose nun am Samstagabend dazu und ergänzte: "Wir werden auch über Konstellationen reden, die vielleicht ein bisschen längerfristig sind - davon kann man ausgehen."

Zu allererst stünde aber noch eine andere Sache an: das Endspiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am 3. Juni 2023 (Samstag, 20 Uhr, LIVE! bei kicker). "Das Wichtigste ist erst einmal, dass wir die Champions League erreicht haben", so Rose. "In zwei Wochen haben wir dann aber noch das Pokalfinale, deswegen wollen wir die Spannung hochhalten und die Saison noch mit einem Titel krönen. Die Saison war lang, aber wir wollen dann nochmal alles raushauen."