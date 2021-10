Rose bekräftigt Baumgarts Köln-Einschätzung

Es gab Zeiten, da hätten sie in Köln angesichts der nackten Bilanz Alarm geschlagen. Ein Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen - das klingt alles andere als positiv. Tatsächlich gewann der 1. FC Köln in diesem Zeitraum lediglich die Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth, 3:1 nach 0:1-Rückstand.

Doch dieser Blick ist nicht zulässig. Denn im gleichen Zeitraum holte der FC Punkte gegen Mannschaften, gegen die dies nicht unbedingt zu erwarten war: Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Leverkusen - Teams, die vor der Saison nicht unbedingt als Kragenweite des FC hätten bezeichnet werden können.

Die Zeiten haben sich geändert und der Fußball, den die Kölner spielen, mit ihnen. Und deshalb herrscht nicht nur Ruhe in Köln, sondern Zuversicht. Und deshalb konnte Steffen Baumgart auch unwidersprochen dieses Fazit ziehen: "Bis auf das Ergebnis bin ich mit vielen Dingen zufrieden. Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, hat geklappt. Wir haben nur kein Tor gemacht." Das Lob des Kollegen Marco Rose bekräftigte Baumgarts Einschätzung: "….bei allem, was mit Ball passiert ist, muss man sagen, dass der FC die bessere Mannschaft war."

Kessler: "Am Ende ist es eine Auszeichnung für unsere Jungs"

Exakt hier liegt der Fortschritt, den der FC sich erarbeiten konnte. Der annähernd gleiche Kader spielt nun aktiv Fußball, gelangt immer mehr - Ausnahme Hoffenheim beim 0:5 - auf Augenhöhe zu Teams, die deutlich höher eingeschätzt werden. Die Ergebnisse, davon ist Baumgart mit seinem Team überzeugt, werden sich einstellen. Mindestens so, dass der Abstand zum Keller immer gewahrt bleibt.

Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler brachte es auf den Punkt: "Wir hatten mehr Ballbesitz und ich glaube, der BVB hat hier erstaunlich wenig fürs eigene Spiel getan, sich oft einfach hinten reingestellt und abgewartet. Am Ende ist es eine Auszeichnung für unsere Jungs, was sie in den vergangenen Wochen auf den Platz gebracht haben." Die Belohnung soll folgen, am besten bereits am kommenden Sonntag. Ein Sieg gegen Union würde den Fortschritt endgültig deutlich machen. Denn in vier Bundesliga-Spielen gegen die Berliner holte der FC bislang nicht einen Punkt, dies bei einem Torverhältnis von 3:8.