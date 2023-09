Rose: "Auf den Füßen bleiben und nicht einlullen lassen"

Am Samstag gastiert RB Leipzig in Gladbach. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose will die Serie von vier Pflichtspielen ohne Niederlage ausbauen. Ein klarer Appell geht an Timo Werner.

Der erfolgreiche Start in die Champions League liegt hinter RB Leipzig, und der Auftritt bei den Young Boys Bern hat laut Marco Rose keine Beschwernisse hinterlassen. "Es gibt kein negatives Feedback in Sachen Kunstrasen", so der Leipziger Trainer auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag, und so können der 47-Jährige und sein Team den Blick auf Mönchengladbach richten.

Der Mannschaft seines ehemaligen Arbeitgebers bringt Rose große Wertschätzung entgegen. Die Borussia setze unter Trainer Gerardo Seoane wieder "mehr auf Kompaktheit und Umschalten", so Rose, sei aber trotzdem in der Lage, mit Ballbesitzpassagen einen Kontrahenten auszuspielen. "Gladbach ist eine fußballerisch individuell starke Mannschaft", stellt der RB-Coach klar, die bisher lediglich "nicht die Ergebnisse bekommen" habe, die der Qualität des Teams gebührten.

Rose erwartet Gladbach mit dem Ziel Rehabilitation

Abseits der Klasse des Gegners erwartet Rose die Mönchengladbacher hochmotiviert, "weil die Rehabilitation für die 1. Halbzeit in Darmstadt eine Rolle spielen wird". Für sein Team heiße das, dass es speziell die physischen Herausforderungen, die ein nach Wiedergutmachung trachtender Gegner stellt, "annehmen muss", so der Leipziger Trainer.

Er ist sich allerdings sicher, dass seine Mannschaft mit der gebotenen Haltung an die Aufgabe herangehen wird. Rose lobt explizit "die schöne Energie in der Truppe", die sich trotz des Umbruchs "schon viele Dinge erarbeitet hat und vieles davon schon umsetzt". Gleichzeitig sei es wichtig, "dass wir auf den Füßen bleiben, aufmerksam bleiben und uns nicht einlullen lassen".

Inwieweit Rose personell auf die englische Woche reagieren wird, lässt er noch offen. In den hinteren Reihen gibt die Personaldecke "wenige Möglichkeiten" her, auch wenn Lukas Klostermann nach einem Magen-Darm-Infekt wieder im Training ist. Aber Nicolas Seiwald, Fabio Carvalho, Christoph Baumgartner oder auch Benjamin Sesko könnten Optionen für ein Startelf-Mandat sein.

Werner wohl in Gladbach auf der Bank

Timo Werner wird sich derweil wohl auch im Borussia-Park erstmal auf der Bank wiederfinden. Rose nennt die Situation des Nationalstürmers, der in den vergangenen vier Pflichtspielen nur von Bank oder gar nicht zum Zug kam, "eine Herausforderung für Timo".

Am Ende muss Timo anpacken und umsetzen. Marco Rose

Aber, so Rose mit Blick auf die weiteren Angreifer Yussuf Poulsen, Lois Openda und Sesko, "wir haben Jungs, die das im Moment gut machen, die treffen und die zuverlässig sind". Für Werner gehe es darum, "dass er sich wehrt und dass er mit jedem Einsatz, auch wenn er noch so kurz ist, zeigt, dass er wieder in die erste Elf will." Rose versichert den 27-Jährigen der vollen Unterstützung durch den Trainerstab, machte aber auch deutlich: "Am Ende muss Timo anpacken und umsetzen."