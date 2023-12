Rories Buzzerbeater lässt Ludwigsburg das Lachen vergehen

Ludwigsburg verpasste in Braunschweig die Chance, Druck auf die Top-Teams der Liga auszuüben - und das auch noch denkbar knapp. Oldenburg siegte beim MBC dagegen souverän. Bonn hofft indes, in Hamburg seine Niederlagenserie zu beenden.

Gerade in der Fremde fühlen sich die Riesen Ludwigsburg in dieser Saison recht wohl, Niederlagen gab es in fremder Halle bis zum Gastspiel in Braunschweig lediglich in München - und nun eben auch bei den Löwen. Den Riesen glückte dabei ein guter Start, das erste Viertel gewann man mit 25:20 und lag auch zur Halbzeit vorne (51:43). Letztlich war ein Einbruch im Schlussabschnitt für die 82:83-Niederlage verantwortlich.

Dass diese besonders schmerzhaft ausfiel, war zudem der Tatsache geschuldet, wie sie zustande kam: Nachdem die Braunschweiger sich in der Schlussphase mehr und mehr herangearbeitet hatten, entwickelte sich ein echtes Nervenspiel. In diesem zeigten beide Teams zittrige Hände, vergaben immer wieder Würfe.

Als dann aber Silas Melson sechs Sekunden vor dem Ende (!) per Dunking auf 82:81 stellte, sah es nach einem Sieg für die Ludwigsburger aus. Doch weit gefehlt, denn Ahmaad Rorie konterte noch per Buzzerbeater - und bescherte den Löwen letztendlich einen vorweihnachtlichen 83:82-Sieg, durch den man sich in der Tabelle ein wenig Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffte. Rorie war mit 18 Punkten auch Topscorer der Gastgeber, Topscorer der Partie war Jayvon Graves (22 Zähler).

Rebounds kommen MBC teuer zu stehen

Deutlich klarer ging es indes in Weißenfels zur Sache, wo der MBC sich den EWE Baskets aus Oldenburg mit 71:89 beugen musste. Die Gäste entschieden jedes Viertel zu ihren Gunsten, was auch darauf zurückzuführen war, dass sie deutlich besser bei den Rebounds waren. Die EWE Baskets kamen in Summe auf 45 Rebounds, der MBC lediglich auf 29.

Löwen Braunschweig - MHP Riesen Ludwigsburg 83:82 (20:25,23:26,19:18,21:13)

Punkte Löwen Braunschweig: Rorie 18, Crockett Jr. 13, Njie 11, N. Tischler 11, Bango 8, Fru 7, Peterka 5, Sylla 5, B. Tischler 5

MHP Riesen Ludwigsburg: Graves 22, Melson 15, Buie 9, Childs 9, Bartolo 8, Lewis 6, Jacob Patrick 5, Edigin 3, Hammond 3, Bähre 2

Zuschauer: 4396

Synt. MBC Weißenfels - EWE Baskets Oldenburg 71:89 (16:23,14:17,26:27,15:22)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Jelks 19, Ndow 15, Callison 11, Baldwin 9, Breunig 7, Stove 5, Edwards 3, Bryant 2

EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 19, Ogbe 16, Brown Jr. 12, Wank 11, Izundu 9, Crandall 8, Schoormann 8, Agbakoko 6

Zuschauer: 3000