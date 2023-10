Roosters rüsten erneut nach - Shinkaruk kommt

Die Iserlohn Roosters haben sich noch einmal verstärkt und holten am Mittwoch den ehemaligen Erstrunden-Draftpick Hunter Shinkaruk an den Seilersee.

Shinkaruk kam in der vergangenen Saison 2022/23 bei Neftekhimik Nizhnekamsk in 19 Spielen zum Einsatz und spielte seit rund vier Jahren - unterbrochen von einem kurzen Abstecher in Schweden bei HV71 Jönköping - fast ausschließlich in der KHL. 2014 war der Kanadier von den Vancouver Canucks an 24. Position in der ersten Runde des Drafts ausgewählt worden und kam anschließend auf 15 NHL-Einsätze (für Calgary und Vancouver).

Shinkaruk soll im Verlauf der Woche in Iserlohn eintreffen und könnte bereits am Freitag im Kellerduell gegen Augsburg (19.30 Uhr) zum Einsatz kommen. "Hunter weiß, wo das Tor steht und bringt ein hohes Maß an Torgefahr und Dynamik mit. Uns fehlte in den letzten Spielen ein wenig der letzte Punch in Richtung Tor, er kann uns sofort dabei helfen, vor dem gegnerischen Kasten wieder erfolgreicher zu sein", wurde der Sportliche Leiter der Iserlohner, Christian Hommel, auf der Webseite des Klubs zitiert.

Nach dem die Roosters vor kurzem bereits mit Verteidiger Brandon Gormley nachgelegt hatten, nimmt Shinkaruk nun die zehnte von elf möglichen Ausländerstellen bei den Sauerländern ein (neun dürfen pro Partie spielen). Mit Verteidiger Hubert Labrie fehlt einer der Zehn allerdings verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus.