Roord vor Arsenal: "Habe erstmals das Gefühl, dass wir das Finale erreichen können"

Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt der VfL Wolfsburg im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Women’s Champions League in der Volkswagen Arena gegen den FC Arsenal an. Knapp 20.000 Tickets wurden bislang verkauft. Für Mittelfeldspielerin Jill Roord ist es ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein.

Trifft im Halbfinale der Champions League mit den Wölfinnen auf ihren Ex-Verein: Jill Roord IMAGO/Fotografie73