Rooney und Derby County werden nach Insolvenzanmeldung zwölf Punkte abgezogen

Traditionsklub Derby County aus der englischen zweiten Liga bestellte einen Insolvenzverwalter. Dafür werden dem Verein Punkte in der Liga abgezogen.

Der englische Zweitligist Derby County, der von Englands Ex-Nationalspieler Wayne Rooney trainiert wird, bestellte aufgrund seiner wirtschaftlichen Schieflage einen Insolvenzverwalter. Diese Aufgabe übernehmen nun Andrew Hosking, Carl Jackson sowie Andrew Andronikou von der Unternehmensberatung Quantuma, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Derby werden nun nach der Insolvenzeröffnung wie üblich zwölf Punkte in der laufenden Championship-Spielzeit abgezogen. Mit den Beratern habe die Liga bereits erste Gespräche geführt und wolle in regelmäßigem Kontakt bleiben, so der Ligaverband English Football League (EFL). So solle dem Verein aus der Insolvenz geholfen werden.

Wir wollen Derby County eine langfristige und tragfähige Zukunft sichern. EFL-Geschäftsführer Trevor Birch

"Ich schätze, dass dies eine herausfordernde und besorgniserregende Zeit für alle ist, die mit dem Klub verbunden sind, insbesondere für die Mitarbeiter und Unterstützer", wird EFL-Geschäftsführer Trevor Birch auf der Verbandswebseite zitiert. "Unsere Absicht ist es, proaktiv mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten und Derby County eine langfristige und tragfähige Zukunft zu sichern."