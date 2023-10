Rooney neuer Trainer in Birmingham

Manchester-United-Ikone Wayne Rooney ist neuer Trainer des englischen Zweitligisten Birmingham City. Rooney kehrt damit kurz nach seiner Entlassung bei MLS-Klub DC United zurück ins Trainergeschäft. Bei dem Team aus Washington wurde er nach Verpassen der Play-offs erst am 7. Oktober entlassen. Der 37-Jährige folgt bei den Blues auf den am 9. Oktober beurlaubten John Eustace und unterschreibt einen dreieinhalbjahres Vertrag. Für den ehemaligen englischen Nationalspieler ist Birmingham die dritte Station in seiner Trainerkarriere. Bisher coachte er von 2020 bis 2022 Derby County und bis zuletzt eben DC United.