Rooney-Nachfolger gefunden: Mowbray übernimmt in Birmingham

Der englische Zweitligist Birmingham City hat einen neuen Trainer: Ab sofort steht der 60-Jährige Tony Mowbray bei den Blues an der Seitenlinie. Mowbray coachte bis Anfang Dezember noch den Ligakonkurrenten AFC Sunderland. In Birmingham übernimmt er die Nachfolge von Wayne Rooney, unter dem der Verein auf Platz 20 in der Championship abgerutscht war. Mowbray unterschreibt einen Vertrag bis 2026.