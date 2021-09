Rooney-Klub Derby County bestellt Insolvenzverwalter

Der englische Traditionsklub Derby County kann sich aus seiner wirtschaftlichen Schieflage nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Wie der Zweitligist am Freitagabend mitteilte, wurde die Absichtserklärung zur Bestellung eines Insolvenzverwalters eingereicht. "Die Pandemie hatte schwere Auswirkungen auf die Umsätze des Klubs, daher war dieser zuletzt nicht mehr in der Lage, seinen alltäglichen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen", hieß es in der Mitteilung.

Neuer Eigentümer nicht in Sicht

Der Schritt sei daher alternativlos gewesen, "um den Verein zu schützen". Derby County, trainiert vom früheren englischen Nationalspieler Wayne Rooney, war zuletzt erfolglos auf der Suche nach einem neuen Eigentümer. "In der vergangenen Woche wurde offensichtlich, dass dieser Prozess in naher Zukunft wohl nicht zum Erfolg führen würde", teilte der Klub nun mit.

Zwölf Punkte Abzug drohen

Derby droht nun auch ein Abzug von zwölf Zählern in der englischen Championship. In der vergangenen Saison hielt der zweimalige englische Meister nur knapp die Klasse, in der laufenden Spielzeit holte das Team bislang sieben Punkte aus sieben Spielen.

Der Klub könnte vor dem Hintergrund der Coronakrise allerdings auf mildernde Umstände hoffen. "Die Ironie ist, dass die finanziellen Prognosen des Klubs ein tragfähiges Bild gezeigt haben", hieß es in der Mitteilung: "Ohne die Pandemie wären wir zweifellos handlungsfähig geblieben."