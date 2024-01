Rooney als Trainer in Birmingham schon wieder Geschichte

Erst am 11. Oktober hatte Wayne Rooney den Zweitligisten Birmingham City übernommen, nicht einmal zwei Monate später ist der 38-Jährige nun nicht mehr Trainer. In 15 Spielen sprangen nur zwei Siege raus, die letzte von neun Niederlagen am Neujahrstag bei Leeds United (0:3) war zu viel. Der Tabellen-20. der Championship ist damit wieder auf Trainersuche.