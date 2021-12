Rookie Reaves trifft: Lakers gewinnen enges Duell mit Mavs

Die Dallas Mavericks mussten sich in der Nacht zum Donnerstag (MEZ) den Los Angeles Lakers in der zweiten Verlängerung beugen, weil ein Neuling mit dem letzten Wurf traf.

Ein NBA-Neuling hat das wichtige Duell zwischen den Los Angeles Lakers und den Dallas Mavericks mit einem Dreier in der zweiten Verlängerung entschieden. Austin Reaves traf für insgesamt 15 Punkte und machte mit seinem letzten Wurf das 107:104 der Lakers um die Basketball-Stars LeBron James, Russell Westbrook und Anthony Davis perfekt. Die drei Anführer kamen am Mittwochabend (Ortszeit) auf 24, 23 und 20 Punkte. Die Mavericks mussten dagegen erneut ohne den verletzten Luka Doncic spielen und verpassten durch die Niederlage den Sprung auf einen direkten Qualifikationsplatz für die Playoffs. Stattdessen verloren sie etwas den Anschluss an die auf Rang sechs stehenden Lakers.

Bester Werfer bei den Gastgebern war Jalen Brunson mit 25 Punkten, Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber kam auf neun Zähler und sieben Rebounds sowie einen Block.

Niederlage für Wagner-Brüder - Auch für Theis und den Rockets nichts zu holen

Auch die Brüder Moritz und Franz Wagner verloren ihr Spiel. Gegen die Atlanta Hawks gab es beim 99:111 die 24. Niederlage der Saison und die sechste in Serie. Moritz Wagner war mit 19 Punkten als Einwechselspieler der erfolgreichste Werfer, Franz Wagner kam auf zehn Zähler.

Ebenfalls nichts zu holen gab es für Daniel Theis mit den Houston Rockets, die bei den Cleveland Cavaliers 89:124 verloren. Nach ihrem Zwischenhoch von sieben Siegen in Serie haben die Texaner nun bereits wieder drei der vergangenen vier NBA-Partien verloren. Theis spielte von Beginn und kam auf fünf Punkte und sechs Rebounds.