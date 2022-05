Roofe fit für die Startelf - Ramseys Anwesenheit soll helfen

Stand Donnerstagvormittag können die Glasgow Rangers im Europa-League-Halbfinale gegen Leipzig wohl auf die Dienste von Kemar Roofe und Aaron Ramsey bauen.

Könnte in den Spieltagskader gegen RB Leipzig zurückkehren: Aaron Ramsey. Getty Images

Der jamaikanische Stürmer laborierte seit dem Pokalhalbfinale bei Celtic (2:1 nach Verlängerung) an Knieproblemen und verpasste die letzten drei Spiele der Mannschaft von Giovanni van Bronckhorst. Im Abschlusstraining wurde der 29-Jährige, der bisher in 35 Pflichtspielen 16 Tore für "The Gers" markierte, genauso gesichtet wie Mittelfeldspieler Ramsey.

Ramseys Anwesenheit soll einen Schub verleihen

Der walisische Nationalspieler absolvierte Teile der letzten Einheit am Mittwochmittag mit und könnte wieder in den Spieltagskader rücken - auch er absolvierte sein letztes Spiel im Hampden Park beim Lokalrivalen. Keine Frage, für die Rangers, die ein 0:1 gegen Leipzig aus dem Hinspiel aufholen müssen, würde die Anwesenheit des erfahrensten Profis (73 Einsätze im Europapokal), einen zusätzlichen Schub verleihen.

Roofe indes darf man durchaus in der Startformation der Rangers erwarten. Die Reha-Maßnahmen der vergangenen zwei Wochen scheinen gefruchtet zu haben - darunter auch Aufenthalte in der Sauerstoffkammer. Aus einer solchen postete der Angreifer am Dienstag ein Instagram-Foto mit dem nach oben ausgestreckten Daumen.