Ronstadt erleidet Adduktorensehnenriss

Nicht ohne Verletzungssorgen reist Tabellenführer SV Darmstadt 98 zum Auswärtsspiel nach Nürnberg. Doch neben einer neuen Hiobsbotschaft gibt es im Lazarett der Lilien auch Lichtblicke.

Es geschah bereits am Dienstag im Training: Bei einem unglücklichen Zweikampf zog sich Frank Ronstadt einen Adduktorensehnenriss und eine schwere Muskelverletzung zu, wie Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag sagte. Nach der ersten Prognose wird der Außenbahnspieler acht bis zwölf Wochen ausfallen. In der laufenden Spielzeit absolvierte Ronstadt 23 Liga-Einsätze, stand dabei zehnmal in der Startelf und erzielte zwei Tore.

Kempe und Pfeiffer sollen bald zurück sein

Weiter fehlen werden zudem Tobias Kempe, Patric Pfeiffer, Mathias Honsak und Yassin Ben Balla. Allerdings hofft Lieberknecht darauf, zumindest Kempe (Innenbandteilabriss im Knie) und Pfeiffer (Muskelbündelriss) ab der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining integrieren zu können. Bei Honsak sei man nach seiner langen Verletzungspause (er fiel die gesamte Hinrunde mit Rückenproblemen aus) vorsichtig. Er spüre nach wie vor Beschwerden in den Adduktoren, die ihn daran hinderten, voll ins Training zu gehen.

Ben Balla, der bereits die vergangenen beiden Spiele nicht im Kader gestanden hatte, plagt sich mit einer chronischen Reizung einer Sehne im Oberschenkel. Deswegen habe man ihn komplett aus dem Trainingsbetrieb rausgenommen, sagte der Trainer des SV Darmstadt 98. Hinter dem Einsatz von Magnus Warming steht ein Fragezeichen, weil der Däne Probleme mit dem Hüftbeuger hat.

Lieberknecht schwärmt von Möller Daehli und Tempelmann

Dass Gegner Nürnberg trotz seines starken Kaders derzeit nur Tabellenzwölfter ist, findet Lieberknecht überraschend. Es sei aber auch ein Zeichen für die Stärke der Liga. Unter dem neuen Trainer Dieter Hecking habe sich die Mannschaft stabilisiert und alle Spiele zu Hause ohne Gegentor gewonnen. Besonders beeindruckt zeigte sich der Lilien-Coach von den beiden zentralen Mittelfeldspielern Mats Möller Daehli und Lino Tempelmann. Aber auch Kwadwo Duah sei ein "herausragender Stürmer", gegen den sein Team eine gute Restverteidigung benötige.