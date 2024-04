Ronivaldo: "Jetzt wollen wir den Klassenerhalt fixieren"

Mit seinen beiden Toren gegen Altach sorgte Ronivaldo für einen Linzer Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Im Interview mit dem kicker zeigt sich der 35-Jährige erleichtert über den langersehnten Sieg, warnt aber davor, schon zu früh zu feiern.

Aufsteiger Blau-Weiß Linz konnte gegen Altach nach zuletzt 13 Spielen ohne vollen Erfolg endlich wieder einen Sieg feiern. Damit machten die Oberösterreicher einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Vier Spieltage vor dem Saisonende liegen die Linzer acht Punkte vor Tabellenschlusslicht Lustenau.

Großen Anteil am Befreiungsschlag des Aufsteigers hatte der Torschütze vom Dienst, Ronivaldo. Der 35-Jährige avancierte mit seinen Saisontoren acht und neun zum Matchwinner gegen die Vorarlberger. Im kicker-Interview spricht er über die Erleichterung nach dem Sieg gegen Altach, das bevorstehende Duell gegen den WAC und wie er seiner Mannschaft auch ohne Tore hilft.

Ronivaldo, wie groß war die Erleichterung nach dem Befreiungsschlag gegen Altach?

Wir haben einen großen Schritt in Richtung unseres großen Ziels Klassenerhalt gemacht. Wir haben gegen Altach eine gute Leistung gezeigt, aber wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Wir haben jetzt ein schwieriges Spiel gegen den WAC vor uns und da müssen wir wieder so eine Leistung abliefern.

Sie haben beide Tore erzielt. War beim entscheidenden Elfmeter klar, dass Sie diesen schießen werden?

Ja, das war so ausgemacht. Ich habe ja auch den ersten Elfmeter im Spiel davor gegen Altach verwandelt. Wenn ich Elfmeter trainiere, versuche ich immer den Torwart auszuschauen. Gegen Altach hat sich der Torhüter beide Male früh bewegt, das habe ich dann gut ausgenutzt.

Vor dem Sieg gegen Altach konnte Blau-Weiß Linz 13 Spiele lang nicht gewinnen. Was geht da in einem vor, vor allem, wenn man immer weiter Richtung Abstieg schlittert?

Natürlich ist es nicht einfach, wenn du so lange kein Spiel gewinnst. Das Wichtigste in so einer Phase ist, dass du mental stark bist, sonst wird es sehr schwierig. Aber die Mannschaft hat auch so hart gearbeitet und wir haben gewusst, dass wir einen Sieg brauchen. Gott sei Dank kam dieser Sieg zum richtigen Zeitpunkt. Wenn wir das Spiel gegen Altach nicht gewonnen hätten, hätten wir schon sehr viel Druck gehabt.

Auch Sie selbst haben keine leichte Zeit hinter sich - vor dem Altach-Doppel haben Sie sieben Spiele keinen Scorerpunkt gesammelt. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich bin Stürmer, natürlich will ich immer treffen (lacht). Aber das ist nicht das Wichtigste. Wenn meine Mannschaft gewinnt, ist mir egal, wer die Tore schießt. Ich kann der Mannschaft auch mit meiner Laufbereitschaft, meinem Pressing und meiner Ballsicherheit helfen.

Aber natürlich, das ist Lustenau - ich habe großen Respekt vor den Fans und dem Verein. Ronivaldo über seinen abstiegsgefährdeten Ex-Verein

Ihr Ex-Verein Lustenau liegt aktuell acht Punkte hinter BW Linz und hat ganz schlechte Karten, den Abstieg noch abzuwenden. Leiden Sie da ein bisschen mit?

Ich spiele für Blau-Weiß Linz und darauf liegt auch meine volle Konzentration. Für mich ist es wichtig, dass wir unser großes Ziel erreichen. Aber natürlich, das ist Lustenau. Ich habe großen Respekt vor den Fans und dem Verein. Ich habe lange für Lustenau gespielt und hatte eine gute Zeit dort.

Schon am Samstag könnte Ihre Mannschaft den Klassenerhalt fixieren. Wie wird das Spiel gegen den WAC angegangen?

Das ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wolfsberg ist der große Favorit gegen uns. Aber wir wissen, dass wir in diesem Spiel eine große Chance haben, den Klassenerhalt zu fixieren. Wenn wir die gleiche Leistung wie gegen Altach bringen, können wir gewinnen.

Sie haben mit 35 Jahren bald Ihre erste Bundesliga-Saison hinter sich. Was waren Ihre Highlights?

Es ist noch nicht beendet. Wir haben so hart in dieser Saison gearbeitet. Leider war ich viele Spiele nicht ganz fit, aber sonst bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Die Saison ist noch nicht vorbei. Jetzt wollen wir den Klassenerhalt fixieren und dann haben wir auch eine gute Saison gespielt.

Trainer Scheiblehner nannte Sie zuletzt den "wichtigsten Spieler in der Offensive". Ihr Vertrag läuft im Sommer aus. Wie weit sind die Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung?

Der Sportdirektor führt gerade Gespräche mit meinem Berater. Aber ich bin Fußballspieler und fokussiere mich auf meine Leistung auf dem Platz. Jetzt haben wir noch vier Spiele, darauf liegt die volle Konzentration. Dann sehen wir weiter.